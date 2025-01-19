黑熊學院》當國會濫權惡搞台灣 大罷免就是全民運動

藍白兩黨聯手刪除「宣傳預算」，那台灣的聲音就更難傳出去。 ​反而，國際聽到的講法可能是：台灣認為國防沒有必要。或是假設未來傅崐萁帶超過半數的立委跟中國見面和談，世界上看起來也會是「台灣想跟中國和談」。 ​

◎黑熊學院



目前台灣面臨的最大的問題之一，就是藍白政黨濫用權力。



去年五月藍白意圖擴張權利被憲法法庭認為違憲，他們就接著削弱憲法法庭的權力，企圖讓這些不合理的法案得以實施。



藍白兩黨正在扯台灣後腿。（取自貼文）

「有BEAR而來」直播中，院長沈伯洋與新北市議員林秉宥，也提到藍白現階段做了一連串離譜行徑：



▲無理將財劃法與多項預算隨意刪除



林秉宥說，假設辦公室支出買1箱A4紙，可能花200塊、500塊，被認為500塊不合理所以刪除。審預算時就是這樣，基於事實基礎做刪除。



但黃國昌的做法就是：不管，辦公室預算直接刪你一半。



民眾黨黨團甚至刪除中央各部門的水電費、法務部打詐的費用、國防預算刪除3%。最後還補上一句：如果預算沒刪足939億元，就是要刪到這個數字為止，不解釋。



▲依法行政也會被懲罰



去年蕭旭岑帶著馬龍與中國學生來台，因活動狀況不符申報內容，因此陸委會依法裁罰。



去年馬英九蕭旭岑帶著馬龍與中國學生來台，首站參訪中山女高。（資料照）

國民黨黨團怎麼做？「因為陸委會依法行政，所以提案刪三千萬預算。」



沈伯洋說：「這就是在告訴國民：你不能依法行政，你敢這麼作我就砍你預算。」



▲藍白大量刪除「宣傳預算」引發的危機



眾所周知，中國最擅長在全世界進行大外宣。這樣的資源不對等，導致世界比較容易聽到的可能是中國立場，而不是台灣的聲音。



而藍白兩黨聯手刪除「宣傳預算」，那台灣的聲音就更難傳出去。



反而，國際聽到的講法可能是：台灣認為國防沒有必要。或是假設未來傅崐萁帶超過半數的立委跟中國見面和談，世界上看起來也會是「台灣想跟中國和談」。



民主國家都會尊重民主國家的決定，當這種假象被營造出來，多數台灣人就百口莫辯。



▲罷免就是人民最好的武器



有些人會說：「選了都選了，就讓他做完四年看看。」



但現在的情況不同：藍白兩黨聯合起來在傷害台灣。

台中市公民團體推罷免藍委，愈來愈熱烈。（罷免團體志工提供）



即便做為反對黨，國民黨和民眾黨也完全沒有做到「為台灣著想」的角色，反而是明顯地親近中國勢力，這對台灣正在產生重大危害。



更別提，對國家真正重要的國安相關修法已經被聯手阻擋數十次，修法內容包括「各級民代、民選公職、關鍵技術、設施人員赴中需申報」、「候選人必須放棄他國籍」，這些都是合理且迫切需要被修法，但藍白置若罔聞。



當立法院現況已經荒腔走板，人民能與暴虐國會所抗衡的那把武器，就是手上握有的罷免權利。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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