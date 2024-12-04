黑熊學院》中國人懂交流嗎？

中國學生在受訪時刻意以「中國台北隊」來稱呼台灣隊，馬英九基金會蕭執行長更恬不知恥，表示「你也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國。」

◎黑熊學院



在主站派接力護台灣的過程中，恰好主跪派馬英九邀請一團中國學生來台參訪交流。



「國際」間的交流學習絕對贊成，台灣一直是熱情友善的國家，就像我們與日本以棒球進行君子之爭，讓兩國人民情感更加緊密。



馬英九基金會大概想依樣畫葫蘆，藉著桌球之名帶著中國學生來做政治宣傳。



中國學生在受訪時刻意以「中國台北隊」來稱呼台灣隊。（資料照）

中國學生在受訪時刻意以「中國台北隊」來稱呼台灣隊，馬英九基金會蕭執行長更恬不知恥，表示「你也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國。」



#台灣中國_一邊一國



不想花篇幅討論背骨仔居心何在，但我們對於台大學生的勇於發聲、促進實質交流給予極大讚賞！！！

中國師生團前往台大「參訪」，台大許多學生自發性舉牌。（取自貼文）



12月3日中國師生團前往台大「參訪」，台大許多學生自發性舉牌，直問：



「中國同學，和你分享：



1.香港民主

2.新疆人權

3.性別平等

4.六四天安門

5.言論自由

6.台灣主權」



根據蕭旭岑所說，兩岸應該多多交流。



不是要交流？不是要互相理解嗎？



你安排一個拍照打卡、統媒受訪的行程做統戰樣板，算哪種交流啊：）



但現場中國師生團快步通過，沒敢停下「交流交流」...



想問問習近平，中國人懂什麼叫「交流」嗎？



當圖博希望拿回他們的主權，

當2019年香港反送中的百萬人上街後萬人遭捕，

當你們直接針對敏感字眼禁言，

當你們以武力威脅台灣、霸凌台灣，

當你們讓活生生的生命「被消失」，

當你們發現問題時解決「有問題的人」，



你們有與他們交流嗎？



你們的交流，就是奪走人民的生命，拔掉異議者的舌頭，毀掉自由與人權。



然後偏偏有一群主跪派（還是要稱新跪派？）的背骨仔，利用台灣民主自由的環境，以「交流之名行統戰之實」，混淆國際對台灣立場的認知，意圖將台灣與中國綁在一起。



前總統馬英九近日邀請來台灣的中生團有成員大吃台灣豆腐，稱「恭喜中國台北隊奪冠」、「一起為祖國努力」，引爆輿論撻伐。（資料照）



但是馬英九，現在是2024不是2014，世界已經長得不一樣了。



全世界都將知道，台灣人不會屈服、台灣不屬於中國。



當親中統派不斷地想「代言」台灣，我們必須一而再、再而三地透過行動、發出聲音。



讓國際知道台灣真正多數的聲音，讓世界看見我們胸前的「 TAIWAN 」



#主站不主跪

#主權無可退

本文經授權轉載自黑熊學院臉書





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