自由開講》立法院即戰場，民進黨不能再有錯誤幻想

◎ 史里

近日，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」主張，認為針對藍白亂政，唯有透過罷免國民黨區域立委，才能喚醒民意，遏止賣台行為。然而，民進黨秘書長林右昌卻公開否定這一提案，認為府院黨內尚未具體討論罷免事宜，並強調應以覆議、釋憲等民主程序解決問題。這種內部分歧的言論不僅極不合宜，更暴露了民進黨對立法院本質缺乏清晰認識。

民進黨立法院黨團總召柯建銘。（記者田裕華攝）



首先，立法院早已成為藍白代理中共進行混亂戰爭的主要戰場。藍白聯手製造亂象，阻撓法案審議，癱瘓政府治理，這不是一般的政治鬥爭，而是中共透過代理人進行的「灰色地帶作戰」。這場戰爭的目的是削弱台灣的民主機制，使民眾對政府失去信任，最終為中國的「和平統一」策略鋪路。

柯建銘的「雙罷」提案，無論具體操作難度如何，至少是一種喚醒民間反抗親中勢力的行動。而林右昌的公開發言，不僅削弱了這一動員效果，更可能被藍白陣營操弄為「民進黨內鬥」的話題，進一步分化支持者。在此局勢下，民進黨內部不應再有公開的分裂聲音，必須一致對外，強化「立法院即是戰場」的認知，從防禦轉為進攻。

請繼續往下閱讀...

其次，藍白亂政是中共「買下台灣」的終極一步。藍白勢力透過混亂阻撓重要法案的推進，這背後是中共代理人刻意為之的策略。如果民進黨高層仍舊過於謹慎，選擇迴避政治衝突，只會讓親中勢力更加猖獗。

民進黨秘書長林右昌。（記者張嘉明攝）

從歷次選舉結果來看，台灣民眾對守護民主的決心十分堅定，賴清德政府應該充分利用這股力量，展現更強烈的執政決心。

面對藍白親中勢力的進攻，台灣已經沒有時間猶豫了。民進黨若再過度謹慎、內耗不斷，只會讓中共的統戰策略得逞。時間並沒有站在台灣民主的一方，唯有從防禦轉為進攻，全民動員，才能真正守住台灣的民主價值，確保國家的安全與未來。

（作者為台南市市民）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法