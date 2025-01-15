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自由開講》立法院即戰場，民進黨不能再有錯誤幻想

2025/01/15 13:00

◎ 史里

近日，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」主張，認為針對藍白亂政，唯有透過罷免國民黨區域立委，才能喚醒民意，遏止賣台行為。然而，民進黨秘書長林右昌卻公開否定這一提案，認為府院黨內尚未具體討論罷免事宜，並強調應以覆議、釋憲等民主程序解決問題。這種內部分歧的言論不僅極不合宜，更暴露了民進黨對立法院本質缺乏清晰認識。

民進黨立法院黨團總召柯建銘。（記者田裕華攝）民進黨立法院黨團總召柯建銘。（記者田裕華攝）

首先，立法院早已成為藍白代理中共進行混亂戰爭的主要戰場藍白聯手製造亂象，阻撓法案審議，癱瘓政府治理，這不是一般的政治鬥爭，而是中共透過代理人進行的「灰色地帶作戰」。這場戰爭的目的是削弱台灣的民主機制，使民眾對政府失去信任，最終為中國的「和平統一」策略鋪路

柯建銘的「雙罷」提案，無論具體操作難度如何，至少是一種喚醒民間反抗親中勢力的行動。而林右昌的公開發言，不僅削弱了這一動員效果，更可能被藍白陣營操弄為「民進黨內鬥」的話題，進一步分化支持者。在此局勢下，民進黨內部不應再有公開的分裂聲音，必須一致對外，強化「立法院即是戰場」的認知，從防禦轉為進攻

其次，藍白亂政是中共「買下台灣」的終極一步。藍白勢力透過混亂阻撓重要法案的推進，這背後是中共代理人刻意為之的策略。如果民進黨高層仍舊過於謹慎，選擇迴避政治衝突，只會讓親中勢力更加猖獗。

民進黨秘書長林右昌。（記者張嘉明攝）民進黨秘書長林右昌。（記者張嘉明攝）

從歷次選舉結果來看，台灣民眾對守護民主的決心十分堅定，賴清德政府應該充分利用這股力量，展現更強烈的執政決心。

面對藍白親中勢力的進攻，台灣已經沒有時間猶豫了。民進黨若再過度謹慎、內耗不斷，只會讓中共的統戰策略得逞。時間並沒有站在台灣民主的一方，唯有從防禦轉為進攻，全民動員，才能真正守住台灣的民主價值，確保國家的安全與未來。

（作者為台南市市民）

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