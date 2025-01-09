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名家分享～洪威喆》部分自認中立者的盲區 自動過濾紅統事實

名家分享

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2025/01/09 20:00

◎洪威喆

看到陸續有投柯文哲的朋友感到後悔，我實在不忍再酸什麼，至少已醒悟。更大的問題是柯與民眾黨裡面早已滲透紅統，要不是因為柯收賄被起訴，這些過去自認台派的中壢李姓客官還陷在裡面勒！

部份自稱中立的選民，就是用更強的濾鏡，忽視民眾黨集結了過去藍營與親中政客，也矯飾了柯文哲的各種不當言行。（資料照）部份自稱中立的選民，就是用更強的濾鏡，忽視民眾黨集結了過去藍營與親中政客，也矯飾了柯文哲的各種不當言行。（資料照）

不少人的思考有一個盲區：只要是做對的事，為什麼要分顏色？會做事就好，為什麼要對這個人的身份有偏見？

用更強的濾鏡 矯飾柯的各種不當言行

固然平常看人不應有濾鏡，這種客觀精神很好，但部份自稱中立的選民，就是用更強的濾鏡，忽視民眾黨集結了過去藍營與親中政客，也矯飾了柯文哲的各種不當言行。

如果只要議題正確就跑去挺，卻不管哪個政黨來推議題，那共產黨只要推社會正義議題，台灣人就被洗腦傻儍的跑去投共了不是嗎？

這就是過去紅統拿著環保議題在洗中間選民的策略，他們哪裡在乎藻礁、在乎空污了？他們在乎的是如何透過代理人控制台灣。

過去紅統拿著環保議題在洗中間選民的策略，他們哪裡在乎藻礁、在乎空污了？（資料照）過去紅統拿著環保議題在洗中間選民的策略，他們哪裡在乎藻礁、在乎空污了？（資料照）

我曾聽聞環保抗議現場，裡面就有環團領袖跑去藍營場子，他認為環保不分藍綠，環保高於一切。

於是有另個也來倡議的長輩見狀，就跳出來講了句至理名言：「你這種行為，就像把家裡打掃乾淨，然後放土匪進來，這樣對嗎？」

正常人都知道，黑道、詐騙集團也可以做慈善事業，但他們的本業發展目標，絕對與你的個人價值、生活利益衝突，除非你就是共犯結構。

綠營即使顢頇，看起來不夠好，至少是本土力量投出來的，可以用自己人民的選票制衡。

藍白營再怎麼積極任事，裡面是紅統，根本不甩本土人民意願與民主的長治久安，2024年國會接連的亂象，表明他們連演都不想演，今天在國會拒絕討論、提高罷免難度、癱瘓憲法法庭，下次就準備要沒收選舉了。

（作者為藝評人）

本文經授權轉載自洪威喆臉書

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