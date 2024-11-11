沈榮欽國際視野》踐踏台灣司法最大惡人集團

在柯文哲與民眾黨努力下，不僅台灣司法倒退三十年，而且在黃國昌、翁曉玲與吳宗憲違憲三寶運作下，台灣首次達成史上首個也是唯一非白人為主國家進入民主指數前十名的罕見榮譽，也因為三寶提出的國會擴權法案違憲爭議，被《經濟學人》點名可能會導致台灣民主指數倒退

◎沈榮欽

法官對柯文哲羈押的裁定書，揭露了法官認為柯文哲是台灣司法史上踐踏司法最大惡人。

法官指出柯文哲對不利於他的證據，除了拒絕回答，還一律以政治迫害、司法迫害回應。（資料照）

柯文哲的帳房李文宗及沈慶京的心腹朱亞虎 9 月底遭羈押，並坦承行賄柯文哲後，10 月 1 日柯文哲面對檢察官提訊竟拒絕出庭，在看守所牢房對法警等人員說了句：「我不為難你們。」倒頭就睡，創下司法先例。

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法官指出柯文哲對不利於他的證據，除了拒絕回答，還一律以政治迫害、司法迫害回應。

裁定書說柯文哲「甚至顯露一副君臨天下、睥睨一切、無視人間律法、凌駕法律之上態度」，「反觀歷任總統無論李登輝、陳水扁、馬英九，不管卸任或在任時、有無在押、有罪無罪，遇司法案件，都以尊重司法程序為優先。」

不只黃瀞瑩在媒體公開講出精準的筆錄內容的行為成為柯文哲延押的理由，事實上黃國昌也公開說出相同的內容，同樣視偵查不公開於無物，更以法學博士頭銜帶頭創造法盲小草，目的在摧毀台灣人對司法制度的信任以謀個人政治利益。

立法院司法及法制委員民眾黨立委張啟楷（左）、國民黨立委吳宗憲（右）日前考察台灣台北地方檢察署。（記者王藝菘攝）

更有甚者，民眾黨黃國昌竟然與國民黨吳宗憲等人竟然帶著民眾黨非立委的陳智菡共同考察北檢，公然赤裸施壓司法，張啟楷更暗以柯文哲案點名法務部檢察司，因為「過去兩個月」偵查不公開成效不彰，要刪去明年度所有預算。館長甚至威脅不放人就帶人包圍北檢。這些人的膽大妄為程度，堪稱本世紀以來台灣僅見。

在柯文哲與民眾黨努力下，不僅台灣司法倒退三十年，而且在黃國昌、翁曉玲與吳宗憲違憲三寶運作下，台灣首次達成史上首個也是唯一非白人為主國家進入民主指數前十名的罕見榮譽，也因為三寶提出的國會擴權法案違憲爭議，被《經濟學人》點名可能會導致台灣民主指數倒退，讓台灣民眾多年來守護民主的努力毀之一旦。

法官對柯文哲羈押的裁定書，揭露了法官認為柯文哲是台灣司法史上踐踏司法最大惡人。 （取自貼文）

柯文哲與民眾黨一干黨羽，實在是讓台灣民主法治倒退的元兇。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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