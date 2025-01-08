自由開講》從國安角度看藍白的中國套路

◎愚工

中共中央紀律檢查委員會暨中華人民共和國國家監察委員會旗下中共中央重點雜誌《中國紀檢監察雜誌》6月6日發表題為：「借機斂財，貪官常見六種表現」的文章點出貪官借機斂財、吃拿卡要、雁過拔毛、截留私分、無中生有，虛報套取六種套路。

北檢起訴柯文哲等人，說明偵查內容。（記者塗建榮攝）

北檢偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，並向法院求處共28年6月徒刑。

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諷刺的是，吾人居然能在柯文哲的罪行找到上述六種套路的痕跡。

柯文哲私塾毛澤東，主張兩岸一家親。這種現象，究竟是柯文哲事先熟諳這些共產黨的貪汙套路，然後應用在貪汙斂財的志業上，還是天生就是中國式的貪腐胚子，令人好奇。

其實不只柯文哲，以傅崐萁為首的藍白立委團夥，更是把「借機斂財、吃拿卡要」這項套路應用得淋漓盡致：利用審核中央政府總預算、審核大法官，考試委員及NCC委員的機會，毀憲亂紀，去年12月20日一天之內，強行通過選罷法、財劃法及憲法訴訟法三大爭議法案，沒收人民罷免權利，挖空中央財政，癱瘓大法官會議的的功能，藉以執行中共中央交付的亂台、空台任務，為中共不戰而屈台灣之兵創造有利條件。

去年12月20日一天之內，強行通過選罷法、財劃法及憲法訴訟法三大爭議法案 。（資料照）

毛澤東在其著作【矛盾論】提出「製造動盪遂行深化敵人內部矛盾」的損招。其中貪腐也是損招的巧妙應用。這也是習近平把肅貪提升到國安層級，藉以合理包裝其剷除異己陽謀的原因。

這些年來，遵循習近平「聽黨話，跟黨走，一切聽指揮」的指示，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌、朱立倫與柯文哲聯手在國會毀憲亂政，或貪汙腐敗，目的就是執行「製造動盪，遂行深化敵人內部矛盾」的統戰技倆，國人必須警慎看待。

（作者從商）

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