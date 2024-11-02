自由開講》假藉「蔣渭水民主」的精神 卻行「馬克思主義」的聚斂！

◎陳筿

「與其因為失望而死、不如選擇謊言而生！」這句電影經典名句，我想最適合用來詮釋目前民眾黨的小草們與其主席柯P的心境！

柯P自恃其157的高智商，打著台灣民主先賢「蔣渭水先生」的民主精神來創立民眾黨。但卻未真正落實及遵守民主社會應有的法治，而施行「馬克思主義」思想的內鬥與斂財。真是愧對「蔣渭水先生」的遺族，以及對不起為台灣的民主所犧牲奉獻的先賢前輩們。

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民眾黨主席柯文哲 假藉「蔣渭水民主」的精神 卻行「馬克思主義」的聚斂！。（資料照）

馬克思主義就是共產黨主義，在共產黨的教條下「有權就有錢！」，但「有錢卻不一定有權！」，柯P利用馬克思主義的思維，以他個人在台北市長任內的權勢，給台北市帶來巨大衝擊。他的「聚斂主義」挪用政治獻金，嘴裡喊著要成為尋求社會變革的旗幟，卻引發許多災難性的後果。

綜觀柯P在台北市長任內及參選總統時的用人策略，許多優秀的「志士青年」當年義無反顧的支持柯P發展市政建設，如今卻選擇離開並主動揭露柯P的種種諸多不當行徑，原因不外乎柯P喜歡搞共產黨組織那一套「內鬥」！而致使有志之士看破紅塵，紛紛掛冠求去。

當年許多優秀的「志士青年」義無反顧的支持柯P發展市政建設，如今卻選擇離開並主動揭露柯P的種種諸多不當行徑 。圖為柯前幕僚張益贍。（資料照）

普羅大眾均期許政治人物的從政初心是以「造福桑梓」為宗旨，本於「錢財為糞土、名譽值千金」的政治理念，而非趁勢斂財化整為零的聚斂。馬克思主義所主張的「獨裁、專制、殺戮」，現今亦在柯P身上一一彰顯無疑。其實馬克思主義也有人性的一面，有些理論也為世界更美好做出貢獻。原來許多「好事」馬克思其實早都預見到了，就如同柯P也早已預想到「京華城」的開發案一樣，少數的超級富豪將主宰會社會經濟。

所以當初高唱「財團都是拿刀叉吃人肉」的廉潔市長，在司法機關偵查顯微鏡的分析之下，現形成為一位早有預謀「化整為零」的聚斂謀士。小草們為了掩飾內心對民眾黨及柯P的失望，寧願選擇相信謊言來撫慰自己！而柯P為了不讓小草們失望及民眾黨的粉碎瓦解，亦被迫堅持自己的謊言來苟延殘喘以求生存！

（作者為公務員）



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