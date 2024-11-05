自由開講》怎麼感覺黃國昌和柯文哲很像！

◎魯直

民眾黨主席柯文哲於今年9月5日，因為涉圖利罪被法院收押禁見。而在11月1日，柯文哲又被台北地方法院裁定繼續延長羈押兩個月。

由於年底民眾黨中央委員改選，柯文哲的延長羈押，恐怕影響民眾黨權力的重組，民眾黨的領導者極可能落入黃國昌手中。這時候，民眾黨會不會因黃國昌領導而改變？

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其實我感覺，黃國昌和柯文哲很像。

（資料照）

其實我感覺，黃國昌和柯文哲很像。怎麼說呢？

柯文哲和黃國昌的專長，都不是他們原有的專業，而是媒體的操作。柯文哲原有的專業是醫學，他是醫學博士。黃國昌原有的專業是法律，他是法學博士。但是這十餘年來，他們在本行毫不出色，倒是媒體操作各種引人注目的議題、炒作輿論聲量，非常成功，往往成為新聞個案教材，新聞專業人士遠遠不如。雖然柯文哲在台大醫院同事間人緣及信任度很差，而看黃國昌在憲法法庭的公開辯論中，比起對手律師，顯然憲法專業度很弱，法律辯護能力不足。然而他們卻各自以醫學教授和法學教授的頭銜，在販售說話的誠信和權威，以吸收信徒。

他們都是很自戀，都是個人英雄主義，具獨裁性格，不容易與人相處。柯文哲以毛澤東和雍正為師，充滿了獨裁和帝王思想，他在台北市長八年任內，共112位政務官離職。直到現在，他過去的親近同事，包含張益贍、吳靜怡、林冠年等，都常在政論節目批判他。而黃國昌也不善與人相處，他在時代力量時，凡與他理念不同，都被他排擠批判，包含林昶佐、洪慈庸、馮光遠等優秀人才，都因他而離去。迄今，時代力量的王婉諭、周偉航，甚至黃捷都常在媒體批判他。

他們都是不顧國家大局，為個人媒體聲量，一意孤行的人。最明顯的例子，就是柯文哲在台灣新冠肺炎疫情最嚴峻緊張那兩、三年，不配合中央共同防疫，以渡難關，卻每天開記者會與中央唱反調，而在其同時與沈慶京眉來眼去，不顧市民權益，進行京華城容積率放水。

黃國昌最明顯的是，在台灣兩岸緊張時刻，不顧海外三十個學者、國內一二○位學者及四百多位律師的反對意見，也不顧立法院院外十萬青鳥的反對聲音，硬推違憲的法案，這違憲法案被憲法法庭判決絕大多數違憲，還在大罵大法官。黃國昌自家蓋違建也就罷了，竟然公然在立法院以迅雷不及掩耳手段蓋憲政違建，毀憲亂政，還毫無悔意，兩人不顧國家大局，只顧遂行個人英雄主義，十分近似。

再者，他們都是偽君子，都是販賣理想和希望，言行不一，毫無中心理念的人。柯文哲過去以平民對抗財團，要求政治公開透明、財政紀律、清廉有效率贏得人民支持。然而我們發現，原來他最喜歡與財團吃飯、唱歌，與建商定期聚會，對財團募款，竭澤而漁，黨庫通私庫，政治獻金一團爛帳，迄今無法說明。

黃國昌主張土地正義，自己卻蓋違建、囤私地，與岳家建商朋友酒酣耳熱。他主張媒體改革，卻要求民眾剪掉有線電視，只看他的直播。他主張司法改革，卻在余正煌與林智堅的訴訟中，找余正煌的律師在直播中直接攻擊林智堅和林智堅的律師，以影響法院公正的審判。他痛批林智堅違反學倫，卻為違反學倫的蔡壁如站台，並大力稱讚。他主張要保護吹哨者，並力推吹哨者保護法，然而對吹哨者鍾小平卻要求國民黨要約束他。

又柯文哲和黃國昌都是政治立場搖擺的人。他們都曾經很反國民黨。柯文哲曾說，他平生最討厭蟑螂、蚊子及國民黨。黃國昌曾說，不要懷疑他想消滅國民黨的決心。黃國昌和柯文哲在政壇崛起，都是因民進黨的禮讓和支持。柯文哲2014年選台北市長以及黃國昌2016年選立法委員，如果沒有民進黨的禮讓和支持，他們都沒有選上的可能。然而最後他們都是最反民進黨的人。柯文哲在去年選總統時一直要「藍白合」。在今年總統大選後，在立法院已經實質「藍白合」，民眾黨幾乎成為國民黨的附隨組織。二人立場搖擺，除了是將理念當作工具外，實在無法有其他解釋。

依據美麗島雜誌10月28日公佈的民調，民眾黨的反感度達到57%，這是民眾黨員任何人選總統和立委都毫無希望的民調。這其中柯文哲和黃國昌都居功厥偉。

（作者是律師、政治評論者）



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