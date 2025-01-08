一個律師的筆記本》如果不希望自己年老之後 活在一個保障崩解的社會

錢不可能因為修法就憑空增加，做不到的事情就是做不到。這是非常簡單的道理。 現在的國會多數黨浮濫擴大各種給付的範圍，實際上是在開空頭支票。假如真的照這種規模花錢，各種社會保障制度一定會無以為繼。對於大部分的年輕人而言，這種支票是不可能兌現的，即使是公教人員亦然。

◎陳怡凱

不論是哪一個行業，只要希望老年之後能有穩定的生活保障，就一定要讓這個國家能夠永續經營下去。唯有國家穩健存續，才有可能提供保障。倘若國家破滅，又或者財政陷入困境，不管現在法條寫的給付內容多漂亮，最後也是什麼都拿不到。

錢不可能因為修法就憑空增加，做不到的事情就是做不到。這是非常簡單的道理。

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現在的國會多數黨浮濫擴大各種給付的範圍，實際上是在開空頭支票。圖為藍白立委在議場共同舉牌慶祝警察人員人事條例三讀通過。（記者田裕華攝）

現在的國會多數黨浮濫擴大各種給付的範圍，實際上是在開空頭支票。假如真的照這種規模花錢，各種社會保障制度一定會無以為繼。對於大部分的年輕人而言，這種支票是不可能兌現的，即使是公教人員亦然。

表面上，這種立法是在擴大保障；實質上，則是在擠爆國家財政。沒打算好好兌現的承諾，當然可以說得天花亂墜。

還是說，有人覺得即使國家垮掉了也沒關係，讓北京接盤照料就好？

這個誤會恐怕有點大。那個政權即使是對待自己的國民，「照料」起來也是毫不手軟。中華人民共和國在社會保障方面的「品質」，是相當「精彩」的。為什麼會覺得，那個政權對待身爲被征服者的你，會比對待自己人來得更好？征服新領土就是要掠奪資源，絕對沒有理由反而主動倒貼，給被征服者提供超國民待遇。

換言之，如果不希望自己年老之後活在一個保障崩解的社會，就一定要阻止現在的國會多數黨繼續暴走。

這不需要什麼特別的理念或情操，即使單純只是基於自利，得出的結論也是完全一樣。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書【如果不希望自己年老之後活在一個保障崩解的社會】

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