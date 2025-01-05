自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚「以民主厚植國力，迎向世界新局」 藍白反是！

◎ 李筱峰

「以民主厚植國力，迎向世界新局」這是賴總統元旦談話的核心。藍營政客又不爽了！長期以來「民主」就不是法西斯國民黨的價值，而「迎向世界」更與迎向中共的國民黨相背。

我們先來看看被稱為「矽盾之島」的台灣，如何與「世界新局」緊密結合。早在廿四年前澳洲記者克雷格艾迪生在《矽屏障：台灣最堅實的國防》一書中就指出，若中國武力犯台，將切斷半導體產業的供應鏈，全球資訊產業也將立即受到重創，並引發以美國為首的西方國家軍事干預。

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廿多年後台灣的矽盾成果更重要了，以二〇二二年看，台灣晶圓代工全球第一；IC專業封測，全球第一；IC設計，全球第二；IC產業總產值，全球第二；全球十大晶圓代工廠，有四座在台灣。

世界都需求台灣高科技支持，所以沒有人希望「矽盾之島」發生戰爭。日前美國國防部長明言「台灣的事，是我們的事」，猶如日本前首相安倍所言「台灣有事，就是日本有事」。有些中華民族主義者又在嘀咕「台灣不是美日的棋子」，講這種話的人，其實才是中共的棋子。

猶記得一九九六年台灣首次民選總統，中共不知見賢思齊，卻對台灣實施飛彈演習，當時歐洲會議向北京提出警告：「國際貿易的秩序不容許破壞！」。台灣海峽每天有五、六百艘的國際商船在通行，所以台海發生戰爭，絕對不只是台灣的事，而是國際大事。

如今印太戰略已形成結盟，去年，連多年不曾在台灣海峽出現的多國軍艦都來了，除美國外，包括日本、紐西蘭、德國、法國、英國、荷蘭等多國軍艦加入穿越台灣海峽的行列。上個月，世界最強的坦克，已運抵台灣；總統拜登也批准對台灣提供約新台幣一八六億元的軍援。這意味著什麼？中共及其棋子不知道嗎？這不是你們慣說的「干涉中國內政」，這是在告訴你們國際的秩序不容破壞！民主世界的價值不容威脅！

所以賴總統強調的「以民主厚植國力，迎向世界新局」才是台灣安全與發展的保障。

然而，台灣最大的危機，卻在內不在外。立法院內的藍白政客，已經明目張膽成為中共摧毀台灣的內應勢力。

他們要凍結憲法法庭，他們要沒收人民的罷免權…，他們心中本無民主。

他們要讓中央財政空洞，施政癱瘓，因為他們的中央在北京，台灣哪需要中央？台灣更不需要國防，所以軍費被刪，潛艦國造經費不給，建軍整備遭弱化，甚至摧毀！他們只差沒說出「有人民解放軍就夠了」！

這一屆立法院開議以來，綜觀其通過或擬通過的法案，影響堪慮：將衝擊婦女、兒少、老人及勞工權益，全國社會福利推動受阻；民眾就醫權利、癌友及罕病患者新藥被剝奪；勞動基金財務困難，影響勞工請領退休金權益；農業方面也影響公糧收購、肥料補貼等；重大公共建設投資推動延遲或影響經濟成長動能及城鄉均衡發展；科技產業方面，延遲推動相關計畫，影響科研發展、降低國際廠商在台設廠意願。

他們還要洗人口，方便中國移民入台，還要讓其親屬享受健保；他們還要恢復年金改革前的公教人員待遇，不怕公教年金提前破產嗎？不怕！摧毀台灣正是他們的使命與目的！

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

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