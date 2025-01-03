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社論》莫讓「利用民主反民主」得逞

2025/01/03 05:30

賴清德總統前天發表新年談話。針對國內政局，總統說，政黨競爭，是民主政治的一環，但「必須在憲政體制內，依循民主的方式，才能持續深化民主」。總統這番話，表明對藍白在近一年掀起的國會之亂，不會放棄各種合憲合法的救濟手段。尤其總統同為憲政機關，相關因應並非著眼個人權力，而是作為國家元首，必須採取積極作法，捍衛民主體制且能持續深化。這是賴清德必須承擔的憲政義務。如今，國會之亂未見止步，在野的爭議提案一波接一波，測試民主底線，甚至打著國會多數決定，利用民主程序破壞民主憲政體制。這般惡質情況，必須加以遏止，不能讓其得逞。

本屆立法院於去年二月一日開始，面對藍白準備強行通過國會擴權法案，賴清德於五二○就職演說語重心長認為，國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。總統雖然深切期盼，但情勢演變看到，藍白只有變本加厲，拋出更多惡法。總統十月十日國慶演說再度說，無論我們來自哪一個政黨，無論我們主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能夠凌駕於人民的利益。他甚至提及「創建中華民國的先烈拋頭顱、灑熱血，所秉持的精神」。以貼近藍營史觀方式，拉近朝野政黨共識。但在野充耳未聞，現更進一步想方設法要讓其他憲政機關運作停擺，包括破壞民主制度最為重要的權力制衡機制。

在野近期動作，意圖極其明顯。針對藍白聯手通過的「罷免連署須附身分證影本」的選罷法修法，以及被控「掏空中央政府財源給地方」的財劃法修法等兩案，在三讀後，委員會召委的國民黨立委卻又要求「延緩咨請總統公布」。外界認為，這是在野精算過的政治計策，通過惡法，又阻礙執政黨各種救濟的手段。因為只要待另一惡法憲法訴訟法先由總統公布並實施，憲法法庭的癱瘓成為事實之後，就能堵死爾後所有違憲法案的逃生門，所以立法院只先送出憲訴法，另兩案延後送出，阻卻民進黨團對後兩法聲請暫時處分及釋憲之路。立院日前已否決總統提出的新任大法官人選，把憲法法庭的人數壓在十席之下，按新修正憲訴法規定的最低門檻，已無法運作。藍白盤算先癱瘓憲法法庭，後續法案再無憲政機關有權力來約制，日後更可為所欲為、肆無忌憚。

賴清德在新年談話說，立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，「透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制」。人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。根據總統談話，要落實這些民主內涵，首先在於憲法法庭能持續運作，發揮憲政守護者之重責。即使遭到立法權的侵權干預，大法官們猶能秉持職司，積極作為，獨立行使職權以維護自由民主憲政秩序、保障人民基本權利。另外，總統提到「匯聚更大的民主力量」，各界思索透過公投處理國內政治亂象的可能性。總統府方面雖強調以覆議與釋憲為優先。不過，已有民團主張，「用民主方式解決民主紛爭，這應高度肯定」。

國內政爭升高，中國政府不會只有旁觀。去年初大選結果揭曉，藍白在國會取得過半優勢，中共對台統戰戰場也轉至立法院。從國民黨團幹部率隊赴中，到個別在野立委前往中港澳，都能看到中共的拉攏操作。事實上，「利用民主反民主」，正是北京對主要民主國家輸入威權影響的主要策略。去年是全球選舉年，包括台灣在內，共七十多國舉行投票，因而出現政府更迭或輪替情形。北京趁機滲入，擴大分化並加劇民主國家內部紛爭。立院國民黨團昨要求中國配偶應具參政權，不受國籍法之限。此舉被認為有助提高中國對台影響。新一年伊始即發出政治訊號，中共亦遙相呼應說：「堅定支持台灣『愛國統一力量』」，明擺著要扶植在台代理人。賴清德前天說，不論台灣受到任何的威脅和挑戰，民主，都是唯一的路，只有繼續走，絕不回頭。總統演說正說明，包括國會之亂，中共影武策動，都是利用民主反民主，應處之道在於納入更廣泛民主力量進入民主程序，遏制裡應外合之亂。

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