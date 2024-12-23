社論》藍白違憲亂政再創惡例

上週五藍白立委依仗人數優勢，在激烈肢體衝突下強行通過「三大惡法」，包括︰加嚴罷免連署的「公職人員選舉罷免法修正案」、提高憲法法庭評議門檻的「憲法訴訟法修正案」，以及弱化中央財政的「財政收支劃分法部分條文修正案」。對此蠻橫舉措，賴清德總統於臉書發文表示，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立；甚至，衝擊國家整體資源分配的公平正義。行政院長卓榮泰則表示，將依照憲法所賦予的救濟權力捍衛憲政秩序。

藍白強推三大惡法，乃是上會期假借國會改革之名，推動國會擴權遭到憲法法庭判決多數條文違憲後，再一次「橫材入灶」，弱化台灣民主的意圖。值得關注的是，上次藍白的違憲亂政，激發十萬青鳥上街抗議，向傅崐萁、翁曉玲、黃國昌等失格政客表達不齒與憤怒。此次抗爭則在天寒地凍的深夜，召喚出兩萬名的群眾發出正義怒吼，卻仍無法喚醒「傅隨組織」成員的良知。然而，對比藍營立委的粗暴動作，甚至揚言「放火燒掉立法院」、「要革命就要犧牲性命」的暴力恐嚇。綠營則力勸群眾不要衝進立法院，而且抗爭的一大亮點是從未參與政治抗爭的「追星人」族群，也以「先是台灣人，才是追星人」、「民主必須用力維護，追星才能成為日常」為號召，積極參與對抗國民黨。這是繼韓國「追星人」聲討尹錫悅的戒嚴鬧劇後，台灣追星族群也不落人後，在台灣展現維護民主的力量與意志。令人感慨的是，藍白日趨激情、暴力，正在背離台灣主流民意，將不斷激出中間族群、年輕人出來護衛台灣的民主。

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台灣民主的危機，在於藍營的立委總得票數低於民進黨，區域立委輸了六十八萬票、不分區輸二十一萬票，但席次卻多一席，加上「白八席」的明助、幫腔，並在與中國關係密切的傅崐萁強勢主導下，企圖擴大立法院的權力，削弱其它憲政機關的職能，使現行的五權憲法淪為形式，變成立院一院獨大的局面，意圖使國民黨成為「實質執政黨」。因此，立法院變成國民黨最重要的戰場，而不問是非的白八席也變成藍營不可或缺的戰略夥伴。由此看來，未來立院亂象只會日益激烈，對抗緩和的可能性極其渺茫。更嚴重的是，藍營固然標榜「親美和中」，實際上卻是一再散播疑美論，並以交流之名，讓中國的統戰直接進到國內，與在地協力者呼應，將中共的軍機艦擾台，裝扮成是針對台獨而來，並以九二共識之名，成為習近平完成祖國完全統一的馬前卒。

國會擴權的企圖遭到憲法法庭否決，因此防止藍白濫權的最重要機關，乃是憲法法庭，藍營縱然無法將其廢掉，但弱化其職權是第一要務。此次通過的憲訴法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。在現有大法官人數為八人情況下，如果藍白杯葛大法官人事案，憲法法庭勢必無法開會，遑論作成判決。而憲法訴訟九成以上都是民間所提出，藍白的作法勢必影響人民權益，讓憲法法庭無法成為維護憲法精神的守護神。對此，憲法法庭立即作出嚴正回應，此次立委修法內容觸及憲法法庭程序自主運作，嚴重影響大法官職權行使。再者，藍白加嚴選罷法，明定罷免提議人、連署人名冊，須附身分證正反面影本。當前台灣詐騙猖獗，盜取個資情況嚴重，如果罷免案連署必須附上身分證，難保不會發生個資外洩，助長詐騙行為；而且一般民眾儘管對特定政治人物不滿，但對附上身分證影本仍有顧慮，因此將大幅降低罷免案成案的可能性，形同削奪民眾憲法賦予的罷免權。尤有甚者，立委不得修法自肥，因此即使選罷法修正案通過，也應自下屆立委實施，才合乎憲法精神。

至於財劃法修正案，也是藍營自肥的案例。財劃法二十五年未修，國家財政資源如何合理分配，並非不能討論，但此次修法將造成幾種偏差後果。一是中央將減少近四千億收入，中央原本對地方支應的社福、交通建設等，勢必大幅減少，造成國家重大建設與福利停滯。其次，藍營執政縣市分配財源大幅增加，而綠營縣市則明顯遭到打壓。例如台南的人口多了彰化六、七十萬，分配的金額卻少四十二億。尤有甚者，連江縣人口約一萬多人，卻由一年七億變成七十億，令人匪夷所思。

選罷法修正，變相保障部分爭議藍委不受罷免之考驗；憲訴法修正，只為排除藍白擴權的障礙，達成立法院一院獨大的目標，而財劃法修正，將國家財政資源集中於藍營執政縣市的意圖明顯，將破壞台灣各區域的均衡發展。如此的惡質修法，卻被國民黨主席朱立倫，稱頌為「三大護民主法案」，符合多數民意期待。蠻橫至極的藍白合正在藉國會擴張，本土政權與多數國人絕不能坐視，必須有具體作為反制，否則台灣的民主與安全將岌岌可危。

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