自由開講》民進黨要深入民間凝聚民心 讓藍白無能力亂台

◎ 林正二

此次藍白毀憲亂政，目的是要癱瘓民進黨政府的執政能力，再配合藍營全台地方執政的優勢以及立院較多的席次，架空民進黨，先贏得2026年的地方選舉，再以「地方包圍中央」贏得總統與立委大選。

綠營本屆立委席次未能過半，讓藍白有機可乘癱瘓政府運作。圖為立法院國民黨團利用人數優勢壓制，綠委賴瑞隆遭藍委黃仁架住脖子拉離主席台。 （資料照）

藍白違憲亂政所引發的憲政危機與政治問題，賴政府現階段要靠司法院釋憲、院長不副署等方式解決，方能讓惡法失效，民進黨政府仍能順利執政。

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由於綠營本屆立委席次未能過半，讓藍白有機可乘，擬藉由多一點的席次癱瘓政府，追本溯源、長遠之計，民進黨下屆立委需贏獲超過藍白總合的穩定多數席次，才不會再受制於在野黨，且2026九合一地方選舉即將到來，建議民進黨應開始強化全台地方黨部的力量，以擴大綠營的支持度，贏得大選，方能保衛本土政權，好好建設台灣，護衛台灣主權與國人民主自由的生活，不致於讓在野黨裡應外合亂台，失掉台灣人民最珍貴的自主權與民主體制。

藍白違憲亂政所引發的憲政危機與政治問題，讓青鳥再上街頭。 （資料照）

建議民進黨減少地方黨部的選舉機器功能，要加強全台的地方經營，結合當地的進步力量，跟當地居民的生活融合在一起，將各處地方黨部變成推動地方銳變、發展與成長的不可或缺的重要力量，從點、線、面全方位的擴展綠營的社會力量與全台支持度，方能贏得民心，立委席次過半，可遏阻國民黨的違法亂政。

首先，建議民進黨藉由各地民意代表與公益團體的協助，擴大各地方黨部組織編制，增加黨部工作人員，深入了解當地產業發展瓶頸與各行各業所遭遇的困難，以及需要政府救濟輔助之處。

建議民進黨減少地方黨部的選舉機器功能，要加強全台的地方經營。 （資料照）

其次，賴主席如能責成各地黨部徵求當地有理想性格的年輕人為有給職的僱員志工，協同黨職人員深入鄉鎮鄰里訪查，瞭解年輕人就業、農漁勞民、公共住宅、都更、公共建設、長照育幼等問題所在與改革方案，蒐集彙整意見提供地方政府與執政當局參用，當有助於政策對症下藥，並能提升施政效能，凝聚民心。

第三，要求各地黨部以經營「社會企業」的理念，跟地方密切連結，在文史與現代民主教育、古蹟維護、扶助弱勢、城鄉美化、環保與救災等領域，除了跟當地公益團體、文教基金會等合作舉辦各種教育營隊，以培育地方建設的種籽，推動城鄉發展外，黨部人員也要跟當地志工投入文教、古蹟整修、市鎮美化、觀光發展、關懷老人、道路維修、貧困救助等公益工作，共同打造現代化的公民社會。

例如台北市萬華捷運站出口附近街友聚集，空地上堆滿棉被衣物等雜物，龍山寺附近商家與剝皮寮一帶也很髒亂，這些都無法靠保守封閉的市府官員予以整頓，必須透過當地社區志工協同附近商家、居民，合力改進社區髒亂的環境，始能改頭換面。

位於捷運龍山寺站出口的艋舺公園，街友不少，加上設施老舊、環境管理不易，令遊客敬而遠之。 （資料照）

民進黨台北市黨部就可結合萬華當地的志工、進步力量，合作解決這些這些髒亂問題。台灣已進入老人社會，獨居老人越來越多，以政府現有人力以及保守形式主義的官僚作風，無法完全照顧到生活困難、疾病纏身的獨居老人，這也是民進黨各地方黨部可著力的地方。台灣各縣市還有許多像萬華這樣亟待改善社區環境，或像新竹湖口濫用古蹟的地方，民進黨地方黨部可作為政府與民間的橋樑，發動「自覺運動」，帶動地方共同推動現代化社區營造工作，成為全台各地邁向現代化的進步動力與重要推手。

果能如此，民進黨將可藉由各地黨部深入基層，了解民間疾苦，並彙整各方意見，提出解決各地方問題的方案，不僅可協助政府提升政策推動的效能，從地方建設催動民眾對鄉土的關懷，帶動台灣的進步，厚植行政資源，而且可喚回、增進年輕人對民進黨的好感，而有助於民進黨支持度大幅提升，超越過半的支持率，縣市長、總統得票與立委席次均過半，從而讓國民黨的支持度大幅下降，不僅藍白今後不再有能力在立院肆意妄為、違憲亂政，民進黨亦可秉持公平正義原則，將選罷法、憲訴法、財劃法與其他相關法律修改的更符合人民期待的法案，配合中央與地方政府，將台灣建設成優質的現代民主國家。這才是一勞永逸、正本清源之道。

（作者為退休駐美外交人員）





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