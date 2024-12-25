林保華之聲》中國搞頑固台獨名單 美國何妨宣布「台灣的中國代理人」名單

馬英九去年十月到母校美國哈佛大學發表演說，聲稱兩岸問題應由兩岸自己談，沒有外國介入的空間。馬呼應中國一貫主張而獲中共讚許，從此踏上不歸路。因此布林肯指的「中國人」，包括馬英九這個在台灣的「中國代理人」。

◎ 林保華

美國國務卿布林肯十二月中旬在《外交事務》雜誌撰文表示，中國常說台灣是他們的內政，與他國無關。國際社會對此回應：「不，這是我們的事。」也就是「美國與其他民主國家的事」。

馬英九去年到母校美國哈佛大學發表演說，聲稱兩岸問題應由兩岸自己談，沒有外國介入的空間。馬呼應中國一貫主張而獲中共讚許，是在台灣的「中國代理人」。（資料照）

馬英九去年十月到母校美國哈佛大學發表演說，聲稱兩岸問題應由兩岸自己談，沒有外國介入的空間。馬呼應中國一貫主張而獲中共讚許，從此踏上不歸路。因此布林肯指的「中國人」，包括馬英九這個在台灣的「中國代理人」。

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布林肯任期雖不到一個月，但美國的共和黨與民主黨在對待中國的態度上一致，那就是「中國是美國的最大威脅」，也是西太平洋地區區域安全的最大威脅，兩黨政策相通。

從法理來說，「台灣的事就是美國的事」也是必然。台美關係有《台灣關係法》規定，例如「指示總統如遇台灣人民的安全或社會經濟制度遭受威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會。總統和國會將依憲法程序，決定美國應付上述危險所應採取的適當行動。」

川普公布的國防部人事，對中國強硬的前國防部副助理部長柯伯吉將出任負責國家安全和國防政策事務的「政策次長」。川普讚賞柯伯吉與國防部長提名人赫格塞斯將重振美國軍力。柯伯吉今年五月投書Taipei Times指出，台灣的國防支出與備戰速度極其不足，國防支出至少應達GDP的五％。柯伯吉主張將美國對烏俄戰爭投入的資源和支持轉向台灣，且主張將駐韓美軍的防衛重心從北韓轉向中國。

對中國強硬的美國準國防次長柯伯吉曾投書表示，台灣應提高國防開支至國內生產毛額（GDP）的5％，並將美國對烏俄戰爭投入的資源和支持轉向台灣，以防止中國可能在幾無徵兆的情況下武力犯台。（取自美國國防部官網）

不幸的是，台灣的中國代理人及一批糊塗蟲正在做違逆川普未來軍事戰略的勾當。藍白在毀憲亂政的三法中，財劃法將大量中央資源挪移至地方，但責任卻不可能轉到地方，例如國防建設如何由地方打理？僅佔GDP二點五％的國防經費已經面臨問題，遑論未來的五％，馬文君卻想刪掉潛艦預算，居心又是什麼？留美取得國際關係博士的立法院副院長江啟臣，對當今中美對峙的國際關係理當瞭如指掌，他應協助韓國瑜正確處理這些問題。朱立倫是這樣的「親美」嗎？國民黨難道已全部變成中國代理人？

藍白這些行徑嚴重危害美國的印太戰略，傅崐萁、馬英九所代表的，是類似美國獨立戰爭時期的英國殖民者。美國獨立戰爭迄今兩三百年，美國已是成熟的民主大國，台灣的民主則剛開始，中國包辦的殖民保守勢力很頑強，雙方對比懸殊且因地理鄰近而威脅更大，台灣的國安法卻因藍白阻擋而未臻完備。此刻美國若能出手相助，對加強印太戰略免於破口將是功德無量。譬如中國國台辦宣布「台獨頑固分子」名單企圖長臂管轄台灣，美國當然也可以宣布「台灣的中國代理人名單」，以其危害美國安全而予以制裁，這必有助遏制中國及其奴才的氣焰，也有助疑美論的破解。

（作者為資深時事評論員）

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