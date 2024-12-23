自由開講》反擊藍白 應先喚起中間選民對政治議題的關注

◎劉大可

12月16日在立法院內政委員會爆發首次由多數黨立法委員阻擋少數黨委員進入會議室開會的亂象，並順利將選罷法修正案在3分鐘內送出委員會，這個態勢看來，可能會導致民眾的罷免權遭到沒收，在相關社會輿論中，部分民進黨支持者認為民進黨立法委員的手段太軟，應該要再更強硬抵抗、杯葛議事，然筆者認為強力抗爭反而無法獲得社會支持。

立法院內政委員會爆發國民黨立委阻擋民進黨立委進入會議室，並順利將選罷法修正案在3分鐘內送出委員會後，綠營立委群起至立法院長室，找韓國瑜院長主持公道。（記者田裕華攝）

細數民進黨在2024區域立委選舉敗選的區域中，多數區域其實具有基本盤呈現國民黨略大於民進黨的狀況，但在中間選民選擇投給民進黨時，又能超過國民黨的候選人，所以前幾次的選舉中，民進黨能成功維持一定的立委席次，但在2024大選中因為藍、白成功塑造政黨輪替的氛圍，導致在這些區域的部分中間選民轉向，使得民進黨立委選舉失利。

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筆者認為，民進黨如果寄望透過在區域立委小輸的區域發起罷免，將國會少數的狀況翻盤，其實是有難度及風險的，即使以現行的選罷法來看，或許通過連署成案沒有太大的難度，但國民黨在組織動員上略勝一籌，如果無法策動足夠的中間選民出來投票，反而會導致罷免的失敗，加上民進黨對於公民發起罷免行動始終保持曖昧的態度，更不利於罷免的推動，如此一來可能會更加打擊士氣及造成中間選民的反感，長遠下來反而不利後續2026年及2028年的選舉。

還記得國民黨、民眾黨立委曾說要多推動福國利民的法案，迄今還沒有看到真正的福國利民法案通過，民進黨此時該調整策略主動出擊了，放掉所有政治相關的法案，多推跟民生有關，更能讓民眾有感的法案，能不能在立法院通過倒是其次，但首先要先喚起中間選民對政治議題的關注，讓民眾知道是誰在擋重要的民生法案，才能掌握主動權。

（作者為臺中市民）

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