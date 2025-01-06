自由開講》攘外必先安內 2025台灣退無可退

◎ 阿興博士

回顧2024年，台灣的處境可謂驚濤駭浪，尤其是年初的總統大選，差一點讓共產黨得逞，緊接著藍白立委在國會的自肥擴權、毀憲亂政，諸多惡法，不勝枚舉，但也因禍得福，許多人因而覺醒，開始關心台灣的前途及自己的權益。

2024年，台灣的處境可謂驚濤駭浪，尤其是藍白立委在國會自肥擴權、毀憲亂政，傷害台灣的民主進程。（記者方賓照攝）

2025年對台灣是危機，也是轉機，台灣要像以色列一樣有退無可退的覺悟，才能扭轉局面，不讓賣國賊有機可乘。

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藍白立委不顧台灣的前途，只求他們自己的政治利益，使用暴力圖謀不軌，台灣百姓不能坐以待斃，要起來奮勇抵抗，不廢惡法、不罷惡立委誓不休。

無論是所謂三讀通過的財劃法、選罷法及憲訴法，以及他們蠢蠢欲動的中配法及老人免健保費相關法案，這些都是掏空台灣、債留子孫且用政策買票的惡法，是配合中共弱化台灣的爛法，良民可以不守惡法，有良知的人都應該起來推翻國民黨的惡法，切莫事不關己，否則讓惡黨惡法得寸進尺，至終台灣淪為香港，台灣百姓將後悔莫及，我們是台灣人，我們只有一個台灣，我們退無可退。

46年前因美國民主黨前總統卡特的無知及錯誤決策，轉而跟中共政權建交，而與中華民國台灣斷交，從此壯大了中共，弱化了美國。

可喜的是，2025年，共和黨的川普即將上任，任命許多對中共強硬的內閣，對台灣將是一大契機，台灣中央政府應該把握良機，積極推動與美國建交提升台灣國際地位，然而攘外必先安內，展望2025年，我們一定要重新有一個正常的國會，才能讓台灣再次偉大。

（作者為科技公司主管）

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