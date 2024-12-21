一個律師的筆記本》冬至閒談～2025年會是臺灣民主的1933年嗎?

憲法第37條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」由此可知，行政院長若不副署法案，總統即無從公布，惟行政院長既為總統所任命，即需就院長所為之決定共同承擔政治責任。

◎陳怡凱

「總統不公布法案」與「行政院長拒絕副署」，兩者其實是一回事。

憲法第37條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」由此可知，行政院長若不副署法案，總統即無從公布，惟行政院長既為總統所任命，即需就院長所為之決定共同承擔政治責任。

請繼續往下閱讀...

在野黨惡搞，20日強行通過爭議法案，人民於冷風中再上街頭。圖為筆者拍攝於立院外。（取自貼文）

反過來說，總統如果拒絕公佈法案，行政院長亦斷無副署之理。否則，即形同於府院立場分岐，必將予人可乘之機。

所以說，總統跟行政院長在這件事情上的立場一定是同進同退。一個拒絕副署，另一個也不予公布。一而二、二而一，兩者不分彼此。

在野黨惡搞，人民於冷風中再上街頭。圖為筆者拍攝於立院外。（取自貼文）

國會多數黨有意見？可以，或者去求那個要被你們癱瘓的憲法法庭，或者訴諸倒閣，然後總統也依憲法增修條文第2條第5項解散國會。請委員諸君痛痛快快、一次解決，引刀成一快，不負老年頭。

重要的是：這種作法在憲政上屬於非常手段，一定要有公民的積極支持，執政者才有強勢回應的底氣。否則，就會反受其害。如今有這麼多人出來守在立法院外，實質上的政治意義亦在此，而不是期待已經被深度滲透的國會能夠懸崖勒馬。畢竟，他們本來就沒有被期待的價值。

在野黨惡搞，人民於冷風中再上街頭。圖為筆者拍攝於立院外。（取自貼文）

因此，如果你看不慣國會多數黨的作法，就務必要在總統採取非常手段的時候予以支持。

否則，2025年就會是臺灣民主的1933年。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法