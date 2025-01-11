矢板明夫觀點》日本「讚美叔叔」

「讚美叔叔」之前曾做過很多不同的工作。2021年12月30日，他辭去最後一份工作時，手裡僅剩600日圓。當時他對成為街頭藝人抱有憧憬，卻沒有任何特長，如變魔術或唱歌。於是，他就想到，或許可以提供專注於誇獎人的服務。他安慰自己說「誇獎別人總不會讓人感到不愉快吧？」

◎矢板明夫

前不久，日本的朝日新聞採訪了一位被人稱為「讚美叔叔」（褒めますおじさん）的中年男性，在網路上引起了話題。

日本的朝日新聞採訪了一位被人稱為「讚美叔叔」。（取自貼文）

這位「讚美叔叔」今年43歲，沒有正式的工作和固定的住所。每天都會在人流多的街頭，舉一個上面寫著「我會讚美您」的牌子，等待客人。

請繼續往下閱讀...

去年11月下旬的某日，在東京的澀谷車站前。「讚美叔叔」在等待了一個小時之後，一位15歲的女中學生停下了腳步。「讚美叔叔」帶著肢體語言，開始稱讚這個女生「你看起來很開朗，也很活潑。心地善良，有包容力。你現在的表情很溫柔、很優雅，具有吸引別人的能力。」

個少女在接受了大約1分鐘的讚美後，滿足地說：「平常幾乎不會這樣直接聽到別人的誇獎」。然後她在地上的收款箱裡放入了150日圓（約30台幣）。

據了解，「讚美叔叔」之前曾做過很多不同的工作。2021年12月30日，他辭去最後一份工作時，手裡僅剩600日圓。當時他對成為街頭藝人抱有憧憬，卻沒有任何特長，如變魔術或唱歌。於是，他就想到，或許可以提供專注於誇獎人的服務。他安慰自己說「誇獎別人總不會讓人感到不愉快吧？」

誇獎別人時，他心裡有一個原則是「不過度讚美」。首次見面時，先從外表開始，再根據對話進一步讚美對方的內在。

「讚美叔叔」每天在不同的地點提供服務，以東京為主要據點，至今已經前往過31個都道府縣「出差」了。平均每天會讚美30多個人，收入大約1萬日圓。「只要對方能享受這個過程，我也會感到高興。所以我才能堅持3年」。

「讚美叔叔」每天在不同的地點提供服務。（取自貼文）

他平常會透過社群媒體，在網路上宣傳自己。如今，已經有一些「回頭客」透過追蹤「讚美叔叔」找到他所在的地點，專程前來被誇獎。一位24歲的見習藝人說「叔叔是我生活的支柱。如果沒有他，現在的我可能活不下去。」

這位見習藝人一直沒有找到自己可以發揮的機會，幾乎喪失了自信。每次聽到「讚美叔叔」對他說「追求理想是一件很棒的事情」之後，就會再次鼓起勇氣。另外一位37歲的女性，在職場不順心時就會找來。她說「正因為是來自陌生人的誇獎，所以才可以毫無顧慮地接受」。

不少現代人每天都活在競爭和忙碌之中，欠缺他人的關心和肯定，甚至欠缺和他人情感交流的機會。這位「讚美叔叔」所做的事情，給這個世界帶來了一絲溫暖。

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法