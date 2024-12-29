矢板明夫觀點》日本隊為何敗給台灣？ 日體育雜誌專文分析

多位日本球員表示，台灣隊的成功並非偶然，其背後是選手們不斷學習與進步的結果。許多台灣年輕選手選擇留學日本，並借鑒日本的技術，逐漸累積出與日本相抗衡的實力。台灣的球員們展現了強大的潛能、成熟的戰術，以及出色的精神力，使得他們能在國際賽場上取得成就。

◎矢板明夫

日本的著名體育雜誌「Number Web」前幾天公布了該雜誌網站2024年受到最廣泛關注的文章前五名。其中有一篇，是分析在世界棒球12強賽中，日本隊為什麼會敗給台灣隊。作者採訪了多位日本的選手和教練，對日本隊的敗因和台灣隊的勝因做了詳細的分析。摘要一部分介紹給大家。

今年該網站受到最廣泛關注的文章前5名

日本的著名體育雜誌「Number Web」分析在世界棒球12強賽中，日本隊為什麼會敗給台灣隊。（取自貼文）

文章指出，11月24日的決賽對於日本來說可謂是一場「令人震驚的失利」。當比賽以一個一壘飛球的雙殺打結束時，台灣隊在投手丘上的歡慶雀躍，與日本隊選手愣住發呆的場景，形成了鮮明的對比。

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日本的投手翁田大勢，在回顧這場比賽時表示，在他的記憶中，日本隊在國際比賽中一直是常勝軍，這是他第一次見證失利，心中充滿了不甘心。他在頒獎典禮後立即取下了胸前的銀牌。

台灣隊朱育賢（右）接球自踩壘包，再見雙殺結束比賽。（資料照）

文章的作者分析，在本屆賽事中，日本隊一共與台灣隊對戰了3次。兩隊在台北體育館的第一輪交鋒中，日本隊憑藉先發投手才木浩人的出色表現以3-1獲勝。第二次交鋒，日本以9-6再度勝出。但在決賽中卻遭遇失利，台灣隊的投手表現出色，成功壓制了日本的打線。

台灣隊每一場比賽都對自己在上一場比賽犯下的錯誤進行修正，變得更強，而日本隊沒有做到這一點。

在決賽中，日本隊僅擊出4支安打，面對台灣的林昱珉等投手的封鎖，無法發揮正常水平。儘管日本隊曾對台灣隊的投手做了充分研究，但最終仍然被對方的強大表現擊潰。讓日本球員驚訝的是，台灣的投手們毫不畏懼、主動出擊，頻頻將球投進好球區。直球對決的打法，使日本打者難以適應。

面對台灣的林昱珉等投手的封鎖，無法發揮正常水平。（資料照）

外野手桑原將志表示，台灣的守備非常出色，且沒有出現任何失誤。守備的穩定性讓他們在比賽中掌握了流暢的節奏。台灣隊選手們展現出的運動能力和反應速度讓人印象深刻。尤其選手們的腿部力量都非常強，可以從站不穩的情況下很快地調整好姿式，非常適應現代棒球的快節奏。

多位日本球員表示，台灣隊的成功並非偶然，其背後是選手們不斷學習與進步的結果。許多台灣年輕選手選擇留學日本，並借鑒日本的技術，逐漸累積出與日本相抗衡的實力。台灣的球員們展現了強大的潛能、成熟的戰術，以及出色的精神力，使得他們能在國際賽場上取得成就。

多位日本球員表示，台灣隊的成功並非偶然。（資料照）

日本隊的金子誠首席教練指出，距離2026年WBC的比賽還有一年多的時間，台灣可能在這一賽事中會有更好的表現。在持續成長的亞洲棒球市場中，日本隊必須保持警惕，從新興的對手那裡學習並提升自我。這次的決賽不僅是一次失利，更敲響了日本棒球未來發展的重要警鐘。

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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