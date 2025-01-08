社論》大人還穿小孩的衣服

民主這條路，走到今天這種地步，罷免大戰是一種策略選擇，但也不得不承認，這種行動治標多於治本。（資料照）

立法院不是一年前的立法院，韓國瑜不學同黨院長王金平。國會氣候變遷，在最近的憲訴法、財劃法、選罷法愈為明顯，有謂「藍委覺得與韓國瑜的頻率對上了」。柯建銘撂話：罷免立法院正副院長，罷免國民黨四十一席區域立委。國民黨回嗆：會硬起來正面對決。民進黨則稱：各地罷免行動都是公民自主行動，該黨並未針對罷免具體討論。後續如何，拭目以待。可以確定的是，以立法院為起點，台灣堂堂邁入政治動盪期。

一九五七，司法院大法官會議，釋字第七十六號解釋：「實應認國民大會、立法院、監察院，共同相當於民主國家之國會」，因為它們均由人民直接間接選舉之代表或委員所組成。如今，國民大會成為歷史了。監察院，委員改由總統提名、立法院同意而任命。唯立法院，越來越像「準國會」。但本屆藍白立委，恃其多數肆行「違憲擴權」，亦可看出立法院並未「等於」民主國家之國會。依我國的民主演進，「違憲擴權」固不可取，但基於政治運作的長久之計，若朝野協商、人民同意，立法院以「修憲擴權」，一步步走向民主國家的國會，五權憲法改為三權分立，權力機關的權責更加明確，有其合理性。

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一九九一至二○○五，我國歷經七次憲法增修。然而，民主改革攻堅，轉型正義尚未完成，民主轉型顯有未竟之功。所謂憲法，是為人民而設的，人民不是為憲法而設的。把憲法視為一種有機體，因應人民總體生活（政治、經濟、社會⋯）變化而成長，比較合宜。一九九一以來，增修條文確實發揮了這種功能。而且，也正是因為這樣，台灣各方面的活力一直被激發出來。可惜，扁之後，馬、蔡十六年，不要說「制憲」，連「修憲」都乏人問津，而台灣活力繼續釋放。及至今日，形同大人還穿小孩的衣服。從這個觀點來看，過去一年的僵局、困境，既產生了負面作用，也正面提醒大家，也該面對「憲法時刻」了。

這次大選期間，藍白合功虧一簣，所謂的內閣制也在選後煙消雲散。藍白，主導立法院，沒人再談內閣制，卻一再修法搶奪監察權、司法權、行政權。目前，藍白立委對行政院長極度不滿，卻不對行政院長提不信任案，令其去職。因為，一旦不信任案通過，總統便可能發動解散立法院、提前改選產生下屆立委。增修條文的設計，由於藍白立委之爾虞我詐，遂無助於解決朝野僵局，此一設計乃淪為虛文。而若藍白立委真要奪權，包括現行傾向總統制的總統權力，最佳方案莫過於修憲（制憲）改為內閣制，行政首長由國會選出（傅崐萁有機會），黨政合一（賴清德、朱立倫必須進入國會）。果真如此，倒閣、解散國會易如反掌，可以立即反映主流民意，重大爭議由頭家仲裁。

民主這條路，走到今天這種地步，罷免大戰是一種策略選擇，但也不得不承認，這種行動治標多於治本。試想，「雙罷」、「補選」之後，藍白仍佔上風，或者，綠營後來居上（八白委不受影響故機率較小），經此大戰朝野對立只會惡化、不易改善。不知道是不是這種考慮，導致民進黨方面（總統兼主席）表明：罷免是公民自主行動。言下之意，弦外之音，尊重民進黨立院黨團自主，但也保留這是否是別無選擇下的選擇。平心而論，站在總統的高度，賴桑本來就應該看得更高、更廣、更深、更遠，從這樣的認識論來解決燃眉之急。三十多年前，「民主先生」曾經展示過這種領導學：用普遍可行的合理性，超越特定時空的不合理性。

民主的制度設計，權力部門是互相制衡的，沒有一方可以「殲滅」另一方。一個多月來，韓國政情顯示，相互保證毀滅，保證毀滅的是國家、人民，這絕對不是民主的目標。但願國內朝野，也能事事洞明。綠營要罷免韓國瑜，藍白可以奉還罷免賴清德，只是，算一下立委票數，結果幾乎可以預料得到。這種幹架，就像雙方人馬一線拉開，這邊叫那邊有種過來，那邊也叫這邊有種過來。結果，仇家只是站在原地口爽。國事如麻，賴桑提到：民主的紛爭，要用更大的民主來解決，令人期待。古希臘哲學家亞里士多德，有個學生亞歷山大大帝，遇到戈迪亞斯王打的死結，生智拿出非典型的解結思考，揮劍把死結劈斷從而解開，數百年難題遂迎刃而解。

當然，作為主權在民的國家公民，面對前所未有的政治僵局、困境，更應積極思考、具體提出超越政黨鬥爭的國家願景，讓那些代表、公僕知道：頭家才是「更大的民主」。

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