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自由廣場》遏止藍白毀台 談大罷免與小罷免

2025/01/06 05:30

◎ 蘇拾瑩

台灣和韓國兩個民主國家近日政壇都呈現一片失序的亂象，究其原因，就在於朝小野大。整個社會呈現緊張、高壓的僵局。如何化解呢？ 韓國總統尹錫悅採取戒嚴，結果遭反噬，被彈劾並面臨逮捕，總統與逮捕隊伍正在僵持中，互控違法違憲。台灣賴清德總統顯然不願違法違憲（雖然藍白已先違法違憲），抱持寬容態度，在談話中表示要用 「更大的民主」來解決。

什麼是更大的民主？ 算算可行之路也只有罷免和公投了。去年底在立院通過三大惡法後，民間公民團體自主發起「大罷免」行動，在全國鎖定廿七名藍委如火如荼地展開罷免連署活動，等二月一日立委就職滿一年後就可正式進行罷免。

以目前立院席次，民進黨五十一席，國民黨五十二席，偏藍的無黨籍二席，民眾黨的八席皆為不分區，無法罷免。但如果可以從藍委中罷掉三席，起碼立院的生態會有極大的改變。但民眾黨由黃國昌出任代理黨主席，看他對國民黨總召傅崐萁唯唯諾諾的樣子，立院藍白合恐將持續，那麼罷免三席是不夠的，恐怕要罷掉十一席才夠。

大罷免和小罷免的不同，就在於小罷免是針對個別藍委，而大罷免是全局通盤考量。例如要罷免某立委，他可能看起來並不是最壞的，但因他在立院全然順從傅的意旨，不敢違抗，而傅已被認為是親共代表，執行的是王滬寧、甚至習近平的意旨，國民黨眾人竟不敢違逆，且以傅在花蓮長期經營的勢力，要罷免他並不容易，公民團體喊出︰罷免某某某就是罷免傅崐萁！

要救台灣，就一定不能讓「傅崐萁們」繼續橫行霸道。

其實，單靠民間團體推動大罷免，力量還是很薄弱，不久前罷樑失敗可見一班。幸而日昨民進黨立院黨團總召柯建銘進一步提出「雙罷免」，聲稱要罷掉立法院正副院長與四十一席國民黨區域立委。姑不論執行起來成功率能有多少，但起碼為大罷免造勢加溫，仍值得肯定。

凡走過必留下痕跡；民主社會，群眾還是要善用自己手中的罷免權利。在大罷免的聲浪下，某些囂張的藍委其實是有所收歛的；只是民眾黨立委還是很囂張，在柯文哲羈押案中高調叫囂、不避嫌地串供，還開直播，甚至不斷上街頭示威。為什麼敢這樣？

就因他們不怕被罷免。那麼，要制止這些白委的囂張，唯一能做的，還是要通盤去大罷免藍委。

愛台灣，就須制止藍白亂政；要救台灣，投入大罷免則是必須的！

（作者是作家、資深媒體人）

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