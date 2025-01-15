自由開講》民間團體「抗議藍白摧毀台灣民主根基 ​ ​ 聯手阻斷不當黨產歸還 」

◎32個民間團體共同聲明

國民黨在民眾黨護航下，大砍轉型正義預算，若提案通過，將阻斷不當黨產歸還、削弱轉型正義工作，復辟再起，衝擊台灣民主鞏固。

★★抗議藍白摧毀台灣民主根基 聯手阻斷不當黨產歸還全民

★★刪減轉型正義相關預算 國民黨復辟再起

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民間團體發表聲明，痛批藍白摧毀台灣民主根基，聯手阻斷不當黨產歸還全民。 （圖取自陳文成博士紀念基金會臉書）



■ 近日台灣正面臨「 #以民主摧毀民主」的困境，國民黨與民眾黨正在國會聯手，透過修法癱瘓憲法法庭傷害人民權益、沒收人民罷免權，失控的財政收支劃分法修法更將導致城鄉差距惡化，加速掏空全民的未來；同時，國民黨在民眾黨護航下，透過立法院預算審查，去年刪除促進轉型正義基金1/2預算、在立法院委員會已一讀刪凍今年度不當黨產委員會27%業務預算、提案刪除行政院人權與轉型正義處的 #全部業務預算、提案刪減內政部補助權利回復基金會賠償金10億元（原列約34億元）。



本週三（1/15）開始，立法院將密集協商預算，下週院會進行三讀，若這些預算案照國民黨提案刪除，將嚴重阻斷不當黨產歸還全民、大幅削弱各部會正開展的轉型正義工作，國民黨將能成功搶救不當黨產、復辟再起， #衝擊台灣的民主鞏固。



■ 國民黨得以擁有龐大黨產，主要來自戒嚴及動員戡亂體制下，國民黨一黨獨大長期執政，而能無償或低價取得國有資產、獲得政府經費補助，甚至特許經營壟斷事業、 #強占人民財產及政府獎補助等累積龐大資產。為健全民主政治發展，不當黨產委員會追討國民黨不當黨產、歸還給全民，以匡正戒嚴時期國民黨利用公權力不當獲取利益、威權統治下人民權利受國家不當侵害的情況。黨產追討有其公益性與必要性。近年，不當黨產收歸國有後，做為「促進轉型正義基金」來源，重新且正確分配過往國民黨以不當方式取得的公共資源， #讓不當黨產還諸全民，用於人權教育、長期照顧、社會福利及轉型正義相關文化事務，強韌台灣民主體質。



#不當黨產委員會 追討不當黨產歸還全民、#促進轉型正義基金、#行政院人權與轉型正義處 督導各部會推動轉型正義，是當前台灣推動轉型正義、落實民主鞏固的三大重要支柱。

不當黨產委員會自2016年成立以來，已為全民追討回國民黨不當黨產近１千億元，幾個重要的追討不當黨產訴訟（婦聯會、救國團）正處於關鍵時刻，而且以小規模預算承擔大量業務（調查不當黨產案件、訴訟支出、查核已認定為國民黨附隨組織之法人團體的日常收支與資產進出、進行社會溝通），若按國民黨立委提案刪凍不當黨產委員會今年度業務費預算逾1/4， #將嚴重衝擊不當黨產委員會的基本維運，更嚴重影響「不當黨產調查」，追討黨產訴訟將陷入停擺危機，無法為全民追討國民黨在戒嚴時期無償或低價取得國家資產、黨營企業、強占人民財產及政府獎補助等龐大資產。



將嚴重衝擊不當黨產委員會的基本維運，追討黨產訴訟將陷入停擺危機。 （圖取自台灣人權促進會臉書）

■ 其次，促進轉型正義基金去年預算1億6000萬、已執行九成，卻遭國民黨與民眾黨聯手在立法院提案砍半、剩下8000萬，大幅影響各部會正在執行的人權教育、長期照顧、社會福利及轉型正義相關文化事務，更將 #削弱各部會推動轉型正義的動力。甚而，國民黨假借「移工逃逸問題惡化」，提案刪除督導轉型正義業務的「行政院人權與轉型正義處」全數業務預算1315萬， #實則阻擋轉型正義在台灣各領域推動。



國民黨與民眾黨聯手在國會刪除促轉基金、轉型正義相關機關預算，阻斷不當黨產歸還全民、消解轉型正義推展，證明 #國民黨並無反省過往對台灣人民實行長達半世紀的戒嚴統治，而民眾黨護航國民黨「搶救不當黨產」、其所謂的 #新政治 並無「轉型正義」理念，顯現轉型正義尚未在台灣落實，追討不當黨產尚未翻頁。



▌我們不願台灣民主倒退， #向國民黨與民眾黨表達嚴正抗議，呼籲全民發聲行動，一同抵擋國民黨與民眾黨正透過國會搶救不當黨產、刪除轉型正義相關預算！台灣民主鞏固， #需要你我一起行動！



▲ 邀請大家一起行動



1.你可將這份聲明訴求，轉貼分享到國民黨立委或民眾黨立委的臉書社群。



2.你可打電話到你所在縣市的國民黨立委、民眾黨立委辦公室，表達這份聲明訴求，抗議藍白立委聯手阻擋不當黨產歸還全民、刪除轉型正義相關預算。



3.你可加入連署（團體或個人都可）！



▲共同聲明團體

1. 陳文成博士紀念基金會

2. 鄭南榕基金會

3. 台灣二二八關懷總會

4. 50年代白色恐怖平反促進會

5. 台北市高齡政治受難者關懷協會

6. 台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會

7. 台灣政治暴力創傷跨專業療遇協會

8. 台灣人權促進會

9. 台灣民間真相與和解促進會

10. 台灣永社

11. 台灣冤獄平反協會

12. 台灣勞工陣線

13. 台灣教授協會

14. 台灣經濟民主連合

15 .臺灣青年法律人協會

16. 人權公約施行監督聯盟

17. 民間司法改革基金會

18. 四二四教育基金會

19. 史明教育基金會

20. 吳三連台灣史料基金會

21. 陳澄波文化基金會

22. 李江却台語文教基金會

23. 楊逵文教協會

24. 賴和文教基金會

25. 彭明敏文教基金會

26. 謝聰敏教育基金會

27. 台灣大學研究生協會

28. 台灣大學濁水溪社

29. 山暗光學生陣線

30. 政治大學野火陣線

31. 東華大學土地公社

32. 南投探霧者-白恐工作隊

33. 行動山棧花

歡迎加入連署，連結請見留言。

▲民間團體聲明

▲邀請大家一起分享、加入連署

https://forms.gle/YFG3k47NzysUcsW19

本文轉貼自陳文成博士紀念基金會臉書

台灣人權促進會 Taiwan Association for Human Rights臉書

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