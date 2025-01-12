曹興誠八不居士》超越藍綠對抗 罷免中共黑手

台灣如果被中共吞併，因爲中共對「安全、穩定」極度敏感，所以他們會把所有台灣人都看成「台獨嫌疑人」，「潛在敵對份子」，持續加以嚴酷的鬥爭。... 現在我們的敵人中共，利用傅崐萁和他周圍的投共幫，在立法院院內胡作非為，恨不能立刻摧毀我們的民主憲政，讓台灣陷入混亂而解體。

◎曹興誠

今天在台灣，誰都看得出來，立法院的藍白立委都聽命於傅崐萁，而傅崐萁則直接聽命於北京的中共政協主席王滬寧。

立法院的藍白立委都聽命於傅崐萁，而傅崐萁則直接聽命於北京的中共政協主席王滬寧。（取自貼文）

王滬寧的任務，就是要分裂台灣、弱化台灣，逼台灣人不戰而降。有不少天真的台灣人以為，向中共投降以後，自由的日子可以照過，那是大錯特錯。

請繼續往下閱讀...

中共憲法裡明言：「中國人民對敵視和破壞我國社會主義制度的國內外的敵對勢力和敵對分子，必須進行鬥爭」。

誰是中共的敵對份子呢？在中共體制內，比你權力大的人，說你是，你就是。

譬如劉少奇，即使貴爲中共的國家主席，毛澤東說他是叛徒，他就被拖去鬥死。

台灣如果被中共吞併，因爲中共對「安全、穩定」極度敏感，所以他們會把所有台灣人都看成「台獨嫌疑人」，「潛在敵對份子」，持續加以嚴酷的鬥爭。

台灣不論由藍的執政或綠的執政，都不會威脅對方的生命、財產和自由；但如果台灣被中共征服，在紅色執政下，我們所有人的生命、財產、自由，都將在不斷的鬥爭之下，喪失殆盡。

就顏色而言，我有正藍屬性，正藍的屬性就是反共。不反共卻說自己是藍的，那是變節、是欺騙。

我同時也是綠的，因為我支持賴總統說：「兩岸關係是國與國互不隸屬」；這是事實，沒理由反對。

我也支持台派主張的「台灣是台灣人的台灣」，因為這符合聯合國人權憲章主張的「主權在民」原則。

我認為，如果大家都反對中共的集權暴政，並尊重當今的普世價值和文明規律，台灣人都可以既藍又綠。我們都是同胞，彼此不是敵人；中共才是我們共同的敵人！

花蓮拔傅行動沒有桌子，民眾克難在廣場水泥椅上簽連署書。（記者花孟璟攝）

現在我們的敵人中共，利用傅崐萁和他周圍的投共幫，在立法院院內胡作非為，恨不能立刻摧毀我們的民主憲政，讓台灣陷入混亂而解體。

作為台灣的公民，現在都應該不分藍綠，挺身而出，藉著罷免，把這些中共伸進立院的黑手趕出國會殿堂。

將中共的走狗罷免以後，未來重選，我們也應該不分藍綠，支持真心反共的候選人。

台中市3個罷免3位立委的罷免團體將在午勤美綠園道設攤連署收件。（敲羅行動行動提供）

希望這次罷免，能讓台灣守住民主，守住我們無限光明的未來。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法