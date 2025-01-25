沈榮欽國際視野》微知識：常識革命是什麼意思？

川普的常識革命，很有可能是在延續雷根遺緒「新自由主義」下的產物，是對於小政府、精簡政府、減公司稅、解除管制、減少社福等一系列政策的呼喚，而不是很多人想當然爾的「常識」。

◎沈榮欽

川普提及常識革命之後，網路上看到不少人對常識革命（common sense revolution）這個詞有很多誤解，很快科普一下。

川普一上任就簽署百項行政命令，被媒體稱為展開「常識革命」。（歐新社）

常識革命是加拿大安大略省長 Mike Harris 在 90 年代初提出，主要是呼應柴契爾夫人與雷根於 80 年代喚起的「新自由主義」風潮，用來捍衛保守黨的政策主張，以對抗自由黨的「意識形態」。

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常識革命主要是呼應柴契爾夫人與雷根於 80 年代喚起的「新自由主義」風潮。（取自貼文）

當初趙少康就因為不懂常識革命的真正意義，在台灣提倡政府應該依據常識增加舉債，其實此舉正好暴露出趙少康只是望文生義，以為常識革命的「常識」，就是「社會上一般人的普遍知識」，其實完全錯誤，他的「舉債」而且正好和常識革命的核心「減稅」與「對抗赤字預算」概念完全相反！

除了減稅之外，Mike Harris 常識革命的核心是小政府。他消減政府的公共服務、減少社會福利的支出、對大學學費解除管制、減少醫療保險支出、關閉醫院、引進新的勞動法規，已對勞動市場解禁，以及減少議員數量。

最後 Harris 果真達成目標，平衡了預算赤字。當然，可以想像的是，常識革命引發許多抗議，例如對公共服務的削減共威脅到了安大略省 13,000 名公共部門員工的工作、並削弱了工會的力量等等，最後引發數千名反對者在渥太華街頭抗議。

後來進行的城鎮合併，導致安大略省的市鎮數量從 850 個減少到 443 個，市政官員的數目也減少了 23%。

總之，川普的常識革命，很有可能是在延續雷根遺緒「新自由主義」下的產物，是對於小政府、精簡政府、減公司稅、解除管制、減少社福等一系列政策的呼喚，而不是很多人想當然爾的「常識」。



（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書【微知識：常識革命是什麼意思？】

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