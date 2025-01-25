晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》微知識：常識革命是什麼意思？

川普的常識革命，很有可能是在延續雷根遺緒「新自由主義」下的產物，是對於小政府、精簡政府、減公司稅、解除管制、減少社福等一系列政策的呼喚，而不是很多人想當然爾的「常識」。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/01/25 20:00

◎沈榮欽

川普提及常識革命之後，網路上看到不少人對常識革命（common sense revolution）這個詞有很多誤解，很快科普一下。

川普一上任就簽署百項行政命令，被媒體稱為展開「常識革命」。（歐新社）川普一上任就簽署百項行政命令，被媒體稱為展開「常識革命」。（歐新社）

常識革命是加拿大安大略省長 Mike Harris 在 90 年代初提出，主要是呼應柴契爾夫人與雷根於 80 年代喚起的「新自由主義」風潮，用來捍衛保守黨的政策主張，以對抗自由黨的「意識形態」。

常識革命主要是呼應柴契爾夫人與雷根於 80 年代喚起的「新自由主義」風潮。（取自貼文）常識革命主要是呼應柴契爾夫人與雷根於 80 年代喚起的「新自由主義」風潮。（取自貼文）

當初趙少康就因為不懂常識革命的真正意義，在台灣提倡政府應該依據常識增加舉債，其實此舉正好暴露出趙少康只是望文生義，以為常識革命的「常識」，就是「社會上一般人的普遍知識」，其實完全錯誤，他的「舉債」而且正好和常識革命的核心「減稅」與「對抗赤字預算」概念完全相反！

除了減稅之外，Mike Harris 常識革命的核心是小政府。他消減政府的公共服務、減少社會福利的支出、對大學學費解除管制、減少醫療保險支出、關閉醫院、引進新的勞動法規，已對勞動市場解禁，以及減少議員數量。

最後 Harris 果真達成目標，平衡了預算赤字。當然，可以想像的是，常識革命引發許多抗議，例如對公共服務的削減共威脅到了安大略省 13,000 名公共部門員工的工作、並削弱了工會的力量等等，最後引發數千名反對者在渥太華街頭抗議。

後來進行的城鎮合併，導致安大略省的市鎮數量從 850 個減少到 443 個，市政官員的數目也減少了 23%。

總之，川普的常識革命，很有可能是在延續雷根遺緒「新自由主義」下的產物，是對於小政府、精簡政府、減公司稅、解除管制、減少社福等一系列政策的呼喚，而不是很多人想當然爾的「常識」。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書【微知識：常識革命是什麼意思？】

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書