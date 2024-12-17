沈榮欽國際視野》中共軍演、對輝達調查… 增加對抗美國的籌碼

柯文哲一直是中國統戰部的奇蹟：當太陽花運動是中國對台統戰的最大挫敗，自太陽花運動獲利最深的柯文哲與黃國昌兩人，最後都成為中國對台統戰兩枚閃亮的勳章。

◎沈榮欽

無論是中國現在發動自 1996 年以來最大的海上軍事演習，威脅台灣、菲律賓、日本與南韓等國，還是對輝達的反壟斷調查，目的都是在川普上任總統前，獲取更多與美國對抗的籌碼。

中國現在發動自 1996 年以來最大的海上軍事演習，威脅台灣、菲律賓、日本與南韓等國。（取自貼文）

另一個看不見的戰場是統戰。台灣固然首當其衝，但是中共的統戰也正在北美、歐洲、日韓等其他國家如火如荼展開。

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雖然當時沒什麼人相信，不過我在七、八年前曾說，馬英九之後，中國近年最台灣統戰最成功的是柯文哲，即使他並未提倡統一，都不能改變他是近年瓦解台灣對抗中共心防的第一人。柯不僅大量聘用親中人士、提名目前在黃國昌辦公室的中配擔任不分區立委等等，事實上統促黨等統派勢力，早就進駐柯文哲團隊。

柯文哲一直是中國統戰部的奇蹟。（資料照）

早在柯文哲首次擔任市長，就延攬大統派賴岳謙等人向親中勢力示好；而且每次只要中國對台灣統戰遇到困難，無論是西藏、香港反送中或是紅色供應鏈出現問題，柯文哲就會口不擇言為中國洗地，將憤怒轉往民進黨，並成功塑造對台灣民主與司法制度的不信任。

柯文哲是中國統戰部的奇蹟

柯文哲一直是中國統戰部的奇蹟：當太陽花運動是中國對台統戰的最大挫敗，自太陽花運動獲利最深的柯文哲與黃國昌兩人，最後都成為中國對台統戰兩枚閃亮的勳章。

反共網紅八炯（右）找來曾是中國統戰樣板網紅的陳柏源（左）拍攝「臥底」企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段。（圖擷取自「攝徒日記Fun TV」YT）

八炯影片將遭遇 在台親中勢力全力反撲

太陽花之後，青鳥運動成了中國對台統戰的另一次挫敗，雖然威脅遠不如太陽花。直到最近，柯文哲羈押在獄中，八炯成為中國統戰另一個小小的意外。他的影片成為繼太陽花與青鳥運動之後，另一次中國統戰的反挫，因此毫不意外的，八炯的影片將遭遇如太陽花和青鳥運動一樣，在台親中勢力的全力反撲，現在還只是開始。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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