自由開講》防堵黃牛 重塑票務市場秩序

◎ 陳擷安

隨著演唱會熱潮席捲全台，黃牛問題也變得越來越嚴重。從劉德華到宇多田光，這些天王級歌手的演唱會門票一開賣便成為搶購熱點，然而，票價一度被黃牛炒高，損害了真正的歌迷與市場秩序。

去年8月宇多田光首度來台開唱，售票採用實名制，以及日本行之有年的抽票制度，雙管齊下，以防止不當搶票與高價轉售票券。（大鴻藝術、超級圓頂提供）

為了應對這一現象，文化部與各地方政府聯手，推動在萬人以上大型場館的熱門演唱會實施實名制，期盼以此杜絕黃牛的介入，保護消費者的正當權益。這項政策不僅是對當前市場亂象的直接回應，也展示了政府與地方合作的力量，這背後的動機與成效值得我們深思。

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根據文化部的統計資料，黃牛票的問題在未實施實名制的演唱會中尤為嚴重。2023年，臺北小巨蛋和高雄世運主場館等大型場館的演唱會票務問題堪稱焦點，黃牛行為的檢舉案件數量激增。從這些數據中我們可以看出，實名制成為防堵黃牛的重要武器。文化部通報指出，對於像劉德華、宇多田光等大咖歌手的演唱會，實名制的應用大幅降低了黃牛票的現象，檢舉案件顯著減少。這一點也讓更多的演唱會主辦方看到實名制的效果，積極響應並加以實施。

文化部與地方聯手，鼓勵萬人以上場館熱門活動實施「實名制」防堵黃牛。（文化部提供）

然而，儘管實名制的有效性已經得到了證明，但要在全國範圍內全面推行，仍然面臨不少挑戰。文化部與地方政府的合作模式，雖然在一定程度上成功吸引了更多的演唱會主辦方加入實名制的行列，但不同地方的執行難度有所差異。尤其是六都中的每個城市，面對不同的票務市場需求與現場管理條件，如何實施一個切實可行的實名制政策仍需更多細緻的規劃與合作。例如，臺北市政府在研議小巨蛋試辦場租優惠的措施，便是希望通過優惠政策鼓勵主辦方實施實名制，而高雄市也表示將加強協調和宣導工作，這些策略顯示了地方政府在推動此政策方面的積極性。

對於文化部而言，實名制的推行並非一蹴而就。雖然其目的是打擊黃牛行為，保護消費者利益，但這個過程中涉及的不僅是票務管理，更是整體市場秩序的建立。售票方式本質上是一個商業行為，如何在不干擾市場正常運作的情況下，確保黃牛無處可趁，這需要政府和主辦單位的共同努力。從全球的經驗來看，多數國家對於演唱會門票的實名制並沒有強制規定，而是更多依賴市場自律與政府的引導。在這種情況下，台灣的做法無疑具有先行者的意味，值得更多國家借鏡。

北市文化局在大巨蛋現場外舉牌向歌迷宣導黃牛防治觀念。（北市文化局提供）

不過，實名制的推行也並非完美無缺，仍然需要在細節上進行調整。例如，如何防止因為個人資料洩漏而引發的隱私問題，如何處理特殊情況下的票務轉讓等，這些都是實名制在實施過程中可能面臨的難題。文化部和地方政府應該在執行過程中不斷修正和完善相關政策，保障消費者的權益同時，也能確保市場的健康發展。

總體來看，實名制的政策雖然只是對抗黃牛行為的一部分，但它無疑為整個演唱會市場的秩序注入了一劑強心針。隨著未來更多場館與主辦單位的加入，這一制度的普及性將使其成為防治黃牛行為的標準，為樂迷提供一個更公平、公正的市場環境。

（作者為科技集團法務）

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