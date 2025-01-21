自由開講》大刪農業部預算 張嘉郡羞辱政府 犧牲農民

◎ 細菌先生

國民黨團在立法院將農業部的事務費削減至「一元」的舉動，是一種「羞辱」式的政治報復，對雲林縣甚至全台灣的農業發展和農民生計造成深重的負面影響。這項提案的提出者，國民黨不分區立委張嘉郡，作為來自農業大縣雲林的民意代表，此舉暴露了其作為民意代表的責任缺失。

張嘉郡辯解，聲稱僅刪除事務費而非農業補助預算，這實際上是一個誤導性說法。所謂的事務費，實際上包括了執行各項農業政策和推廣活動的必要經費。缺乏這部分資金，農業部門將面臨行政運作困難，無法有效推動政策，從而削弱整體農業生產效能。

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出身農業縣雲林的藍委張嘉郡，竟帶頭提案幾乎砍光農業部預算，不但犧牲了縣內農民的生計與權益，更忽視了地方農業長遠發展的需求。（記者田裕華攝）

雲林縣依賴農業為主要經濟支柱，農業政策的正常執行對當地農民的生活和收入至關重要。事務費削減可能導致農業技術支援和推廣活動的中止，使得農民在生產技術更新、產品銷售和市場資訊獲取方面處於劣勢，進而影響到整體農業競爭力。當事務費不足時，即便農業補助的預算名義上未被削減，但實際執行操作將受到極大限制。

若無充足的行政支持，許多農業補助措施將無法落地，最終使政策失去預期效果，讓農民受損。這削弱了公共政策的有效性和公信力，對農民的利益構成直接威脅。令人擔憂的是，身為雲林縣農業利益代表，張嘉郡在此次事件中沒有履行應有的責任，反而掀起了政治鬥爭，不但犧牲了縣內農民的生計與權益，更忽視了地方農業長遠發展的需求。

農民應該獲得來自政府和立法者的支持，以提升其農業效能和抗風險能力，然而現在卻被削減政策資源，面臨更大的市場和自然風險挑戰。這樣的舉動不僅傷害了農業經濟的穩定性，也讓農民對政策補助的執行產生不信任感，動搖了農村社區的信心。

「農業」作為台灣核心經濟之一，甚至也是面對戰爭時的糧食供給安全；面對這樣的困局，政府有責任及時正確地回應農民的需求，而立法者更應該扮演責任的捍衛者，而非加劇問題的製造者。

國民黨張嘉郡在刪減農業部門事務費的決策上，不僅體現了極不負責任的政治操弄，其對農民生計與農業發展的潛在損害更是極為深遠。

農業支持政策的穩定推行，對於保障台灣農業的蓬勃發展至關重要，必須加以維護，並確保其脫離政治干擾。

（作者為政治幕僚）

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