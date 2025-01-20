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自由廣場》（胡，怎麼說）「傅崐萁們」禍國殃民，罷免就是公民義務！

2025/01/20 05:30

◎ 胡文輝

「倒行逆施，禍國殃民」！這八字尚不足形容「傅崐萁們」的陰險心態及惡毒行徑！當「傅崐萁們」藉亂刪預算對台灣發動陰性恐怖攻擊、加劇重創台灣， 有識之士強烈感受的不是「亡國感」，而是「亡國」危機迫在眼前！

任藍白六十二個「傅崐萁們」橫行惡整下去，台灣就死了！目前不是要不要罷免，而是非罷免「傅崐萁們」不能救亡圖存！罷免門檻被加高，藍白軍盤踞地方惡勢力大，還有中共紅色勢力助惡策應，罷免藍委是高難度、千辛萬苦的工作，但是，「傅崐萁們」背叛國家、出賣人民，除非坐以待斃，罷免就是公民無所逃於天地之間的義務！

「傅崐萁們」繼修惡法「毀憲亂政」後，變本加厲藉刪預算「癱瘓政府，毀滅台灣」，穿透它們血腥瘋狂攻擊、報復性砍預算製造出的腥風血雨，可略窺其背後有一隻紅黑手操控，藍白「傅崐萁們」執行的就是中共統戰頭目王滬寧的滅台戰法︰「用台灣的人（當走狗）亂台灣、搬台灣的錢亂台灣」！

國防被砍、潛艦遭凍、無人機被凍、民防被砍、警察被砍、打詐被砍、消防被砍（消防員頭盔竟因藍委不准抗中要砍）、農林漁牧養豬牛養雞都被砍、社福老到小、青年利息補貼、社宅都砍、文化部、公視…全砍的肢離破碎、慘不忍睹，客家預算被客家立委徐欣瑩、林思銘砍掉、中研院預算由中研院出身的黃國昌砍，正是王滬寧戰法。

防疫大將、表現超優、有國士之風的「國民女婿」羅一鈞，為了部屬取回防疫資訊緊急出國之需的三萬四千元預算，「跪求高抬貴手放過防疫」…。這是什麼世界？好人落難，傅崐萁、黃國昌等六十二惡卻如此囂張狂妄。

立法院立委的預算則一毛未刪，吃好喝好用好還要加錢，總預算則沒給理由先統刪九四○億元，更惡質的是政院各部服務百工百業的業務費幾乎都凍結六、七成，內政財經環境農業交通建設…，沒業務費事關人民權益的民生興革幾乎全停擺。把台灣搞的「政府癱瘓、民不聊生」，傅崐萁們可向中共主子王滬寧表功請賞了吧？

「傅崐萁們」任期還三年，別以為在抗議下他們撤掉一些害台案子是放過台灣，他們絕不會放過台灣，今年惡整、明年加倍惡整，不整死台灣，中共不會停、藍白也不會停…，所以，罷免不能等，再等下去台灣就沒救了！二月一日，大家站上攻擊發起線，罷藍委（割闌尾）全面啟動！

（作者為資深媒體人）

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