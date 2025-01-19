自由廣場》水電費剩1元怎運作？ 刨根台灣農業發展！

◎ 姜連山

就在藍白亂砍預算之時，雲林前縣長張榮味之女、立委張嘉郡，帶頭狠砍農業部全部的一般行政業務費，只留一元給農業部交水電費。農業部胡忠一次長說明︰農業部不能運作，將影響到老農津貼發放。張嘉郡卻還大開記者會，利用社會大眾不熟悉預算書，魚目混珠地說只砍了農業部總預算的 ○．○七％。但這刀卻是很精準地砍到頸動脈，會讓農業部關門。

張嘉郡很精明地不刪福利政策的錢，卻刻意全刪水、電、網路、硬體維修等各種每天開門就要花的錢，還故意把這些錢說成是部長的小金庫。沒水沒電，政府就無法提供各種公共服務，這是癱瘓政府的惡質作法。

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像這種殺人誅心的行為，還表現在國眾兩黨聯手刪六成的政府「媒體政策及業務宣導費」。他們喜歡抹黑政府文宣為大內宣，連內政部以氣象圖上表示寒冷的藍白色，製圖提醒民眾注意冷氣團，都可以被立委扭曲成是醜化在野黨。以此為由大砍媒宣費用。但事實上，砍掉媒宣費用，就是砍掉民眾「知的權益」管道。

農業部的媒宣費用，就包含像非洲豬瘟防疫的宣導，我們出國在飛機上看到「不要攜帶豬肉產品回台灣」的廣告。如果沒有媒宣，哪天旅客帶豬肉回台灣，連為什麼被罰廿萬都不曉得。以及讓農民知道，政府已經推出哪些農業保險、農民福利等照顧措施，要趕緊來申請。更重要的是，媒宣要用來推廣農產品到國外，打出台灣品牌。攸關全國消費者、農民的權益，如今遭受藍白聯手傷害。

先抹黑政府、再假稱監督，大砍政府運作與媒宣等經費，用意是在癱瘓政府、癱瘓公共服務。張嘉郡、黃國昌等躲在「不分區」保護傘下的藍白立委，缺乏民代該有的專業，濫傷社會大眾權益。這正是濫用民代權力，破壞民主制度、破壞國家運作。

現在各行各業紛紛抗議預算遭濫砍，民意已看出本屆藍白立委的低素質與不專業。各地的「大罷免」連署，就是民主制度開始啟動矯正。期待更多公民站出來，一起修復正在被傷害的民主，治癒這個受傷的國家。

（作者為農業工）

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