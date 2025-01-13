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自由開講》習近平勿再騙！ 中國經濟退步數十年，還想統戰台灣？！

2025/01/13 08:30

◎張天泰

根據《華爾街日報》報導，受到房地產、債務與工業產能過剩等危機衝擊，中國經濟高速成長的榮景已經不再。目前專家預測中國想要在2030年左右超越美國、成為全球最大經濟體的目標，可能要延遲數十年才有可能實現。

外媒報導，廣東省是中國最重要的生產中心，但當地工廠正在大量解僱工人，失業工人抗議事件增加，社會危機醞釀中。（路透檔案照）外媒報導，廣東省是中國最重要的生產中心，但當地工廠正在大量解僱工人，失業工人抗議事件增加，社會危機醞釀中。（路透檔案照）

習近平無能領導中國經濟，還要繼續騙台灣人，習大大你家有沒有電視，你知不知道台灣年輕八炯和陳柏源拍揭發弊端的紀錄片，不只拍出中共對年輕人統戰的具體操作，亦揭露了阿共「統戰」的雙頭毒蛇式陰險。

習在中國經濟議題無能為力，卻要對其境內中國經濟學家禁言，中國國投證券首席經濟學家高善文、東北證券首席經濟學家付鵬等人，因為在內部投資講座直陳當前中國經濟經濟面臨的各種問題，社交媒體帳號因此遭到封鎖。

中共對經濟學家禁言說詞更是比扯鈴還扯，提及各類意圖唱衰中國經濟的「陳詞濫調」不斷出現，惡意編造中國「安全替代發展」、「排擠外資」、「打壓民企」等「虛假敘事」，意圖擾亂中國市場預期和秩序。對此，國家安全機關堅決依法打擊懲治。

說到底，阿共該堅決依法打擊的是習治理中國經濟的無能，不是打擊用專業說真話的中國經濟學家

中國經濟面對的真實挑戰，包含中國政府、家庭與企業債務總額已接近年度國內生產毛額的300％。事實上在某些指標，它所背負的債務與償債情況，可能較金融危機前的美國或十幾年前的歐債危機更為嚴重。

習近平發表新年談話，稱中國能抵禦外部壓力，並重申對台主權。（歐新社）習近平發表新年談話，稱中國能抵禦外部壓力，並重申對台主權。（歐新社）

此外，中國還面臨人口縮減的問題。鑒於勞動力持續萎縮，令它已無法利用人口紅利持續推升經濟高速增長。而中國房市自2021年崩盤後，已讓中國家庭財富損失18兆美元。中國過去主要透過投資來帶動經濟成長。不過數十年後，中國卻被龐大債務、過多公寓與製造業產能過剩所籠罩。

習近平透過官媒《央視》發表「2025年新年賀詞」。對此，聯電創辦人曹興誠評論近日詢問「通縮有何不好」的經濟大外行習近平，元旦發表文告，內容除了空洞矯情，還處處包裹著詐騙，引人反感，曹董評論正中要害。
行文至此，最近還有台灣林博士和我詢問被中國挖角事宜，所幸我及時勸阻避免其掉入萬劫不復的陷阱，習近平真的不要再騙台灣這個國家的人民了！

（政治工作者、教育博士）

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