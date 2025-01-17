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矢板明夫觀點》平日就可備妥的「緊急撤離清單」

昨天看到朋友經歷火災的緊急撤離，讓我意識到防災準備的重要性。當消防員敲門時，只給了6分鐘的時間必須立即撤離，在這麼短的時間內，你知道該帶走什麼嗎？
矢板明夫

矢板明夫

2025/01/17 21:00

◎矢板明夫

這幾天洛杉磯野火燎原，火勢十分嚇人，造成了非常嚴重的損失。為身在洛杉磯的朋友們祈福。今天看到友人傳來的「緊急撤離清單」，我覺得很有參考價值。轉發給大家，平時可以做好準備。

#矢板明夫

為加州祈禱。（取自貼文）為加州祈禱。（取自貼文）

【緊急火災撤離 - 消防員只給6分鐘，你準備好了嗎？】

昨天看到朋友經歷火災的緊急撤離，讓我意識到防災準備的重要性。當消防員敲門時，只給了6分鐘的時間必須立即撤離，在這麼短的時間內，你知道該帶走什麼嗎？

美國加州史上最嚴重的野火事故，延燒多天造成慘重損失。（法新社）美國加州史上最嚴重的野火事故，延燒多天造成慘重損失。（法新社）

分享一個「6P緊急撤離清單」，建議大家平時就準備好：

1.People & Pets 人員和寵物
- 確保家中每個人和寵物都安全撤離，這是最重要的！

2.Papers 重要文件
- 身份證件（出生紙、公民證書、護照、保險文件）
- 重要電話號碼清單
- 緊急聯絡人資訊

3. Prescriptions 處方藥物
- 定期服用的藥物
- 醫療紀錄

4.PC 電腦資料
- 手提電腦
- 重要資料的隨身碟
- 備份硬碟

5.Pictures 照片
- 無法重製的紀念照片
- 具有情感價值的物品

6.Plastics 金錢財物
- 信用卡/提款卡
- 一些現金備用

★小提醒★：

- 建議準備一個緊急背包，將這些物品集中放置
- 定期更新清單內容，確保資料是最新的
- 全家人都要知道緊急物品放在哪裡
- 平時就做好準備，危急時刻才不會手忙腳亂

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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