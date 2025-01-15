自由開講》中國媒體全都是《海峽導報》！

◎康駿銘

網紅八烱、閩南狼冒險揭露中國媒體《海峽導報》的對台統戰行為，陸委會終宣佈暫停《海峽導報》及集團相關媒體來台駐點的決定，隨即引來中國國台辦跳腳指斥為「以莫須有的理由污衊」。實際上，八烱的記錄片早已清楚展示《海峽導報》的角色，相關內容也是由其社務委員林靖東親口訴述，統戰行為證據確鑿，又何來的「莫須有」？

陸委會發言人梁文傑宣布，《海峽導報》已經不是單純的新聞媒體，未來將暫停海峽導報及其所屬「福建日報報業集團」來台駐點。 （記者陳鈺馥攝）

筆者認為，陸委會對此還只是暫停單一涉事的媒體集團來台駐點，甚至還允許該報記者駐點至屆滿日期，而非即時驅逐、亦未見有對相關集團進行任何處分，如此寬鬆無法收到阻嚇作用，陸委會更稱將把原本分配給《海峽導報》的名額予其他中國媒體，豈非等同歡迎中國統戰部換一家媒體繼續進行統戰工作？馬政府當初積極推動「兩岸媒體相互駐點採訪正常化」，讓中國記者能更自由、方便地在台灣活動，結果就是中門大開讓統戰人員以記者之名，行統戰之實。

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在去年爆出新華社駐台記者「盯梢」政論節目後，國安局長蔡明彥也坦言調查過程可能窒礙難行。相關人士既不可能吐露實情，中國也不可能提供任何有用的資訊，要有如網紅閩南狼這種本來就已取信中國，也甘願深入虎穴才能「證據確鑿」地證明統戰行為，反映相關單位在防範中國借媒體身份進行統戰上的被動，且法律工具也並不足夠，以致我們未能讓持續進行中的統戰有合理的反制，不但累積社會的無力感，也會削弱民眾對於國安局、陸委會等的信心。

八烱的記錄片早已清楚展示《海峽導報》的角色，相關內容也是由其社務委員林靖東（見圖）親口訴述。（圖取自「攝徒日記Fun TV」YT）

眾所周知，新聞自由不存在於中國，所有媒體皆由中共操控，無一不是統戰媒體；外媒在中國採訪也常受到阻撓，尤其涉及維吾爾人、武漢肺炎等的議題。中國亦是全球監禁記者最多的國家，要在中國揭露真實情況，風險極高。賴總統多次強調兩岸「交流」應以「對等」為基礎原則，以中國的新聞環境而言，明顯根本並無對等可言。

筆者建議，在中國如同台灣能讓記者自由採訪之前，政府應善用選民授意的行政權力，即時停止開放任何中國媒體及中國實質操控的白手套外媒駐點及專案入境許可，對內、對外彰顯對抗統戰的決心。

（作者為台灣基進國際部專員）

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