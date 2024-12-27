自由開講》習近平想要什麼？—對八炯紀錄片的補充

◎ 張建興

中華民國是早於中共國存在的主權國家，台灣人想要的是透過流血抗爭得到的民主制度的完善、長存。人們在這種制度下共享較富裕有尊嚴的生活。

習近平集團則是千方百計想拿下台灣將台灣的疆土、各種資源乃至人民就像中共國一樣成為黨的私有物，任意處置支配，對人民的奴役，滿足其難填的病態式慾望。因為他們嚐到了統治幾十年的甜頭，八炯紀錄片揭露的統戰只是中共想拿下台灣的手段之一。

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網紅八炯（左）和歌手陳柏源（右）拍攝紀錄片揭發中國如何收買台灣網紅，對台灣進行統戰。（擷取自攝徒日記頻道）

暴力殺戮加欺騙是中共奪得政權維持統治的兩手，首先是暴力殺戮，展開中共統治史，從一九四九年開始的土地改革，鎮壓反革命中，被中共槍斃、判刑的國民黨軍（軍人）、警（警察）、憲（憲兵）、特（特務）就有幾百萬人。此後幾十次的政治運動被槍斃和判刑的政治犯又是幾百萬人，中共是世界上殺國人最多的執政黨。

為什麼要殺、判那麼多人？因為正如毛澤東認定的槍桿子裡出政權。槍桿子鞏固政權、暴力殺戮是存在於中共骨子裡的邏輯認定，拿下台灣則是中共匪性與流氓性的兇殘霸道的佔有欲的本性使然。

毛澤東時期歷屆黨大會報告都有「一定要解放台灣」。鄧江胡時期改為統一台灣，習近平上台改為「實現民族復興的中國夢」。這就證明拿下台灣是中共的既定國策，換句話說，中共從未放棄吃下台灣寶島這塊肥肉的野心。

那麼人們要問，毛澤東當年已是共產王朝的皇帝，權力及物質享受已在王朝塔尖，他還想要什麼？他想要報當年國民黨剿共匪的仇。

鄧江胡時期中共想要什麼？當時台灣得利於民主轉型的民主制度已成為亞洲四小龍之一，中共有利可圖，想要台資、台商的技術和管理經驗。台資台商也進入了，幫了中共一把，中共富了起來。

習近平想要的是終身執政，還有主導國際秩序的野心，拿下台灣就是他實現野心的一個步驟。（美聯社）

習近平上台，照樣身居王朝的權力塔尖。經濟已躍為世界第二，他又想要什麼？他想要終身執政，滿足其追求定於一尊，皇權至上，加上暴發戶的狂妄囂張的個人心態需要，還要主導國際秩序的個人惡性膨脹的野心。拿下台灣就是他實現野心的一個步驟。

展開他行為軌跡看，想要終身執政他就修改憲法。想證明復興非他莫屬，他找到了反台獨，統一台灣這冠冕堂皇的藉口。想主導世界秩序成為替代美國的霸主，他就東升西降的首先挑戰美國。

習近平想要的是終身執政，同時保住既得利益。

然而，現實的國內、世界主流趨勢走向與他願違。國內官、民看透了中共，官憤民憤一觸即發。國際社會看透了中共轉為圍堵，他處於內外交困之中。侵略台灣就由趾高氣揚轉為孤注一擲為續命的最後一條路。

武力加統戰並用是中共侵略台灣的兩手。台灣人認得透中共的邪惡本質，並加強自衛、防統戰的免疫力，才能保證自己繼續過較富裕有尊嚴的生活。

（作者為華裔，美國俄勒岡州退休實體經營者）

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