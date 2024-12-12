李忠憲的思考》 睜眼說瞎話的藝術：從政治語言看中國統戰網紅的真相

像這次這麼大的事情，那些最愛講東講西的名嘴或立法委員，例如景濤，這兩天講了很多東西，就是不講這件事情，有沒有鬼？有沒有鬼？

◎李忠憲

在台灣一些網紅吹捧中國的事情，稍微有一點邏輯就可以了解是怎麼一回事，但這次揭露影片有具體的證據，讓睜眼說瞎話的人無所遁形。

反共網紅八炯（右）找來曾是中國統戰樣板網紅的陳柏源（左）拍攝「臥底」企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段。（圖擷取自「攝徒日記Fun TV」YT）

像這次這麼大的事情，那些最愛講東講西的名嘴或立法委員，例如景濤，這兩天講了很多東西，就是不講這件事情，有沒有鬼？有沒有鬼？

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每一個論述當中常常最有趣的，尤其是政治語言，就是那些沒有被提到的部分，這才是內容最豐富！

喬治·奧威爾說：「政治語言的功能是讓謊言聽起來真實，讓謀殺變得尊貴，並賦予虛無一種質感。」他揭示了話語如何被用來誤導與掩蓋真相，這種策略與故意隱瞞有異曲同工之妙，被中國收買的這些政客，都會使用這樣的技巧。

柯文哲一家人及其信徒常常講東講西講了一大堆，完全都不知道他們在講什麼 。（資料照）

尤其柯文哲常常運用馬基維利的名言： 「人們更容易相信那些話多的說法，因為話多總能讓真相混淆。」 柯文哲一家人及其信徒常常講東講西講了一大堆，完全都不知道他們在講什麼，沒有信念和中心思想價值竟然也能夠成為一個政黨。

中國要併吞台灣又不是一天兩天的事情，中國共產黨把藍白及其信徒當成低下的奴僕，也不是一天兩天的事情。而這些人沒有核心價值，放棄自由，當然很容易收買呀。價錢低到一、兩萬塊就可以作賤自己，成為中國統一台灣的工具。

其實除了錢以外，另外還有一個原因是這些人都很囂張，無恥的以為自己是站在正義的一方和道德的制高點。很多很多台灣人也自己迷迷糊糊，被這些人操弄。

八炯（右）近日與陳柏源揭露中國統戰部門收買台灣網紅的各種手段，引發熱議。（記者董冠怡攝）





中國收買網紅統戰，用膝蓋頭來想就知道了，現在有這麼明白的證據，不知道能夠喚醒多少人？

混淆真相、掩蓋核心價值是這些人的慣用手法。一些小錢就讓他們成為外來政權侵蝕台灣民主的工具。他們的行為，不僅是對自己信仰的背叛，更是對台灣價值的侮辱。如今，具體的證據已擺在眼前，那些仍選擇裝睡的人，只能說是選擇了自甘墮落。

真相的力量在於它終究會揭露一切。這次事件不僅讓謊言無所遁形，更是一面鏡子，反映出台灣社會需要更加警惕與清醒。也許，這份證據能喚醒更多被迷惑的人，讓我們不再輕信那些話術之下的謊言。

自由與真相的價值，不是廉價的商品；而那些以廉價出賣自己同胞，背叛自由民主核心價值的人，終將被歷史所唾棄。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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