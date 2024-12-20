自由開講》雙城論壇的背後：中共統戰手段的再現

◎ 儀安

雙城論壇作為兩岸城市間的交流平台，原本應該是促進經濟與文化合作的機會。然而，隨著中共對台政策的變化，這一論壇逐漸成為了統戰工具，旨在藉由地方政府間的互動，削弱台灣的國家認同與主權意識。中共試圖利用這個平台拉攏台灣地方政府，滲透台灣社會，並以經濟利益為誘餌，逐步推動統一議程。面對這樣的挑戰，台灣應該如何應對？

雙城論壇作為兩岸城市間的交流平台，原本應該是促進經濟與文化合作的機會。然而中共卻試圖利用這個平台拉攏台灣地方政府，滲透台灣社會，並以經濟利益為誘餌，逐步推動統一議程。（記者王藝菘攝）

中共統戰的三大目的

首先，雙城論壇不僅僅是兩市之間的合作交流，它隱藏著中共對台統戰的三大目的。其一，透過直接與地方政府接觸，繞過台灣中央政府的抵制，企圖借地方政府的影響力來削弱台灣內部的穩定與向心力。其二，中共鼓勵特定團體參與論壇，藉此滲透台灣社會，推動「兩岸一家親」的統戰理念，進一步分化台灣社會的輿論。最後，中共則試圖以經濟合作為籌碼，強化台灣對中國的經濟依賴，並藉此施加政治壓力，為統一創造條件。

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假交流，真統一

不少台灣民眾對此充滿疑慮，認為雙城論壇的真實意圖並非單純的「市長交流」，而是將經濟合作與文化交流包裝成統戰的手段。中共透過這樣的「假交流」模式，營造出「統一有利」的假象，企圖減少台灣人民的國家認同感，將統一的議程悄無聲息地植入民心。在這種情況下，台灣的國家主權與自主性正面臨嚴峻挑戰，尤其是論壇中的「一中原則」，這種隱藏在交流形式中的政治框架，無疑是對台灣國際地位的一種削弱。

保護台灣主權與國際地位

面對中共的統戰手段，台灣必須堅定維護自己的主權與國際地位。政府已經採取多項反制措施，包括嚴格審查來自中國的官員與媒體，避免讓與統戰有關的成員進入台灣。此外，政府還強調雙城論壇的所有活動應該透明公開，避免中共在背後進行不當的政治操作。在國際層面，台灣政府也積極向國際社會說明中共的統戰本質，並爭取更多國際支持，強調台灣人民對民主與主權的堅定立場。

不少台灣民眾認為雙城論壇的真實意圖並非單純的「市長交流」，而是將經濟合作與文化交流包裝成統戰的手段營造出「統一有利」的假象。圖為民眾穿著「小熊維尼」人偶在雙城論壇會議廳外，高喊「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。（記者何玉華攝）

呼籲中共停止統戰操作

台灣政府已多次表示，雙城論壇應該以「促進兩岸民間交流、深化人民福祉」為宗旨，而非淪為中共推動統一的工具。中共應該正視台灣多數民眾的意願，尊重台灣人民追求自由、民主與自主發展的選擇。只有在平等尊重的基礎上，兩岸交流才能真正促進信任與理解。中共應該放棄統戰的手段，停止以政治目的干擾兩岸關係，並共同維護區域的和平與穩定。

台灣應展現民主韌性

最終，雙城論壇作為兩岸交流的重要平台，應該回歸初心，真正促進民間的合作與信任。然而，面對中共的統戰策略，台灣不僅要加強內部防範，更應該展現出堅守主權與民主的韌性。台灣的國家尊嚴與自主選擇，應該始終擁有不可動搖的地位，無論是對內還是對外。唯有如此，台灣才能在兩岸關係中保有主導權，確保自身的安全與發展。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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