自由開講》公寓大廈住戶應如何看待保全人員

◎ 張家榕



各公寓大廈管理委員會依《公寓大廈管理條例》第36條第3項明文：「公寓大廈及其周圍之安全及環境維護事項。」而簽約保全公司派遣合格保全人員擔任社區安全維護的工作。但由於社區管理事務繁雜與時移世變，保全人員普遍早已脫離「確保國民生命、財產之安全」的《保全業法》精神，而實務從事依案場服務契約所產生諸如信件與包裹的分送、園藝澆水、外送飲食管制等等雜項事務，相對佔去本務致力於安全維護的絕大多數工作時間。

保全是一個艱辛值得敬重的工作，處於24小時為各公寓大廈安全把關，任勞任怨的付出光與熱捍衛著各社區安全、安寧，讓全體住戶更安心過生活。圖為保全人員值勤示意圖，圖中人物與本文無關。（新北市勞工局提供）



依據《勞基法》84條之1的精神，保全人員是最普遍責任制適用者，也造就絕大多數的保全人員為288小時月上班時間，月休僅有6-8日，在每日工作12小時裡，必須面對上百件的郵件、包裹，面對幾十個監視鏡頭，面對幾十通住戶對講機的通話，面對上百輛車道進出車輛的辨識，面對大廳無數進出的住戶、廠商、訪客，面對無法臆測數量的外送餐飲…等等，其工作量非身在其中所能感受。

但是，少數公寓大廈住戶不懂感恩與體諒，卻不斷以「我有繳管理費」為由，處處以「執法者」角度來「監控」、「考核」保全人員，或是以「僱主」身分來要求保全人員工作內容，甚至以諸般理由以罰款為生活樂趣，嘗試去滿足自己的「成就感」、「卓越感」，而造成保全人員的離去或消極以對。

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保全是一個艱辛值得敬重的工作，處於24小時為各公寓大廈安全把關，任勞任怨的付出光與熱捍衛著各社區安全、安寧，讓全體住戶更安心過生活，縱使出現一些瑕疵，但其犧牲早已覆蓋掉其不足之處；不妨將心比心模擬：試問12小時可以不觸碰手機？為了滿足住戶領取信件與包裹的時效與回答住戶的疑問，常常一個便當吃1~2小時？三更半夜非正常生理作息要維持精神抖擻？別說為了養家活口的保全人員做不到，連保家衛國的國軍官兵也辦不到吧？

政府為照顧基層勞工，從民國105年迄今連9年調漲最低工資，總調幅接近43%，觀保全人員薪資是以最低工資為基準，時數換算其應實得薪資，但政府政策之美意雖佳，卻忽略某些公寓大廈未能適時調漲管理費來因應，亦不能犧牲社區安全於不顧，卻用壓低服務費手段來箝制保全公司，似已造成政策與實務出現差異，而各保全公司為不違高罰款的法令，亦只能慘澹經營，在人力市場中尋找生路，不惜借助親屬、朋友的投入，來維持公司運行。

本文建議，補強作法應由主管機關大刀闊斧要求各公寓大廈管理委員會，在委任保全公司的價格必須透明化、必須標準化、必須合法化且入法制，而各社區必須適時調高管理費，如此可以提高保全人員專業素質，亦可讓社區永續經營，真正落實「韌性台灣」的願景；公寓大廈的住戶應有一共識，當大家在工作崗位上打拼或安穩於夢鄉時，卻有為數的保全人員日以繼夜在守護您的生命與財產，下次經過公寓大廈大廳時，不妨親切地對保全人員說聲「辛苦了，保全大哥」。

（作者為台灣物業優化協會創會理事長）

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