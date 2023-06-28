晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

法操》鄰居家的監視器對準我家門口，這樣可以嗎？

隱私權是人民的基本權利，但我國的《憲法》本文沒有直接規定保障隱私權，而是大法官是透過《憲法》第22條的概括條款：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」解釋隱私權應受到憲法所保護。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/06/28 10:42

◎法操司想傳媒

近日有媒體報導桃園市一處社區大樓住戶，被控在住家門口裝設的監視器，直接對準對面鄰居大門、電梯等處，日夜攝錄，鄰居以侵害隱私權為由提告求償，一審判勝訴、免賠；上訴後，高等法院勘驗監視器的影像檔後認定其已侵害鄰居隱私，改判須賠償8000元確定。

鄰居在公共空間裝監視器，我可以不同意嗎？

在公共或公開場所，或是無合理隱私期待的場所裝設監視器，一般而言不會有侵害隱私權的狀況。

但在大樓公共區域如樓梯、電梯口裝監視器，就算是對著自家大門，根據《公寓大廈管理條例》第11條規，「共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之」，在裝設監視器，原則上得經過區分所有權人會議之決議才行，或者由區權人授權管理委員會決定。

因此，在公共空間裝設監視器，在沒有經過同意的情況下，即使沒有侵害到別人的隱私，其他住戶仍可以要求拆除監視器。

在公共空間裝設監視器，在沒有經過同意的情況下，即使沒有侵害到別人的隱私，其他住戶仍可以要求拆除監視器。（https://www.freepik.com/）

何謂合理隱私期待？什麼情況下有合理隱私期待？

合理隱私期待翻譯成白話文就是，一個人可以合理的期待，在特定情況下具有不被他人監控、注視、蒐集資料的自由。

例如在自家房間中唱歌、跳舞就可以期待其他人不知道我在房間內做什麼，但 如果是在車水馬龍的大街上又唱又跳，或是社群網站發布自己公開的跳舞影片，就沒有辦法說是有合理隱私期待。

但值得注意的是，在公共場合所做的任何行為，不代表沒有合理隱私期待，例如走在街上，也可以期待不會被長時間的跟蹤、跟拍；或者是20公尺以外的人會聽到他談話的內容，所以如果使用器材偷拍或竊聽、竊錄，還是會侵害他人隱私權。

隱私權——《憲法》保障的基本權利

隱私權是人民的基本權利，但我國的《憲法》本文沒有直接規定保障隱私權，而是大法官是透過《憲法》第22條的概括條款：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」解釋隱私權應受到憲法所保護。

因此新聞報導中，鄰居主張對方裝設監視器導致家人生活作息和交友等隱私，都遭日夜攝錄，已侵害其隱私權，對於妨害其權利那方，可以請求除去妨害。原先一審認定住戶裝設監視器沒有侵害到鄰居家的隱私，但二審法官勘驗監視器影像後，發現監視器確實有拍攝到鄰居家的生活狀況，因此獲得勝訴判決。

隱私權為憲法保障的基本權利，隱私權的認定範圍也十分複雜，法操建議若要在自家門口裝設監視器，不妨告知鄰居取得同意，也會減少日後許多不必要的麻煩。

本文經授權轉載自法操 鄰居家的監視器對準我家門口，這樣可以嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書