自由廣場》通道淨空這麼難嗎？

◎ 饒後樂

高雄城中城大樓大火釀成嚴重死傷，全民都希望儘快找出原因與方法，阻止下一場悲劇。其中一項媒體第一時間觸及卻未深入探討的，是大樓通道堆放雜物問題。

在公共空間堆放私人物品是個普遍現象。絕大部分人知道這會阻礙逃生，如果擺的東西可燃，風險更大。但最終仍難擋誘惑，因為大部分人樂觀地相信「倒楣的事不會發生在自己身上」，還有「反正大家都這樣」！

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公共空間一經佔領，要佔多少、該留多少完全存乎一心，還隨著時日和鄰居的漠視持續擴張。媒體所描述城中城大樓的誇張情景，就是大樓在沒有外力介入節制狀況下自然發展的結果。

公共空間縱容私人佔用後，還會發生爭奪糾紛。例如為搶位置擺鞋櫃，原本和睦相處的鄰居反目成仇，成為集合住宅居民生活困擾之一。

因此社區大樓最佳管理方式，就是保持通道淨空。公寓大廈管理條例因此訂有管理委員會對佔用通道及公共空間行為的制止程序與主管機關裁罰規定。但官府不告不理的態度，讓除了少數自律良好的優良公寓大廈外，多數集合住宅民眾仍生活在雜亂與風險當中。

為追求更高的生活品質與社會文明，政府應積極宣導，讓保持通道淨空成為民眾生活習慣。也期待政治菁英和社會領袖參與這場一場社會運動，幫助台灣繼續向上提升。

（作者為公寓大廈爭議事件調處委員）

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