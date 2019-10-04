自由開講》台中工廠大火的省思：建置消防搶救空間資訊

張庭嘉

台中市一處鐵皮工廠於今日凌晨發生大火，而令人遺憾的是，兩名消防人員進入火場救災時失聯，並於今（3）日上午8時尋獲兩具遺體，確認是失聯消防員。

聽到消防弟兄消犧牲了寶貴的生命，著實令人痛心與不捨。從新屋保齡球場大火、敬鵬化工廠大火，到這次台中鐵皮工廠大火，這樣的憾事一再發生，正說明了消防人員救災時其實面臨非常高的風險，尤其是在整個空間結構、人員資訊掌控不足的情況下進入火場，那等於是用生命在執行救火的勤務。

早期的建築圖資是手工描繪的，進入資訊時代後，建築圖資也逐漸從紙本圖資轉變成電子圖檔，空間的資訊其實一直在與時俱進。然而現階段，這樣的資訊尚未能夠與消防救災做快速且完整的連結。

消防人員救災面臨非常高的風險，尤其在空間結構、人員資訊掌控不足下進入火場，等於用生命執行救火勤務。（資料照）

以敬鵬化工大火為例，敬鵬公司整整晚了3個小時，才將建築平面圖資提供給消防隊，而且消防隊在抵達火場之前僅能獲知部分危險物品資訊！隊員在抵達現場後，才發現火場中有更多的危險物品，簡直深陷在彈藥庫內。

因此，若能夠透過建築空間資訊立體化，如建築資訊模型（BIM）的建置，在抵達火場之前就能預先知道空間結構及危險物品資訊，則對於救災將能有更多的幫助。

此外，人員進出管理及軌跡定位系統，在高科技輔助之下都有突破性的發展，若政府能夠建置一套整合地理資訊、數位影像、室內點位POI、建物3D建模圖資、人員進出管制及軌跡定位的消防救災智慧系統，就能提供災害現場消防人員、指揮官及控制中心完整的空間及危險物品位置，且能掌握消防人員在火災現場的進出動線、所在位置、停留時間及個人重要資訊等，就能大幅降低消防人員進入火場的風險。

現場指揮官有了這些充分的資訊，就能快速、準確地協助消防人員進場救人、滅火及脫離火場。

面對消防救災的憾事重演，我們除了哀悼及檢討，並期待制度改善之外，面對整個救災環境的結構性問題，儘速建立完整救災空間資訊及發展軌跡定位系統，是現階段刻不容緩，也對消防弟兄最有幫助、最有意義的一件事。

（作者為資訊業者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法