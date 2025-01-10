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自由開講》藍委像紅衛兵 要鬥垮台灣? 鬥得了阿共嗎?

2025/01/10 08:30

◎ 張天泰

藍營立委徐巧芯近來針對「王定宇」疑公器私用買海軍外套、接續指控柯建銘「中共同路人」。主要目標也是轉移目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，接續的大罷免行動，除了立法院正副院長改選外，已出現41席國民黨區域立委也一定要罷免掉的大罷免聲浪。

國民黨立委徐巧芯。（記者劉信德攝）國民黨立委徐巧芯。（記者劉信德攝）

而現在罷免藍營立委傅崐萁的風潮再起，政治評論家苦苓提及承諾每個月組一個花蓮旅行團，由其全程免費導覽，為花蓮的旅宿餐飲略盡棉薄之力，以報答花蓮朋友們的「校正回歸」。

校正回歸，人民是國家主人，不是藍白是台灣這個國家的主人，台灣人民也是最後仲裁者，當各項憲政作為都遇上困難，大罷免和公投是最後不得已的終極手段。

另也提醒巧芯鬥垮民進黨也同時害死國民黨。當年你突圍國民黨老人權貴結構性壓迫成功，也曾面對類似紅衛兵攻擊，和被周玉蔻酸「沒心沒肺」等言語攻擊，直到現在重新站起來。

巧芯成功突圍國民黨老人勢力，曾是打破西瓜效應／社會靠勢（台語）判斷的風氣的示範，一度有接棒楊偉中成為國民黨革新派領導的架式。

但出乎意料的是，巧芯愛國民黨的心超過愛台灣這個國家。

徐勝選後，反運用另一種類似紅衛兵式攻擊，今天不是鬥垮綠營台灣這個國家就會變好，這是巧芯必須再三反思的問題，在台灣這個民主國家，藍綠為非絕對二元對立關係，看似制衡，實則共生互補。

阿共才是野蠻鬥爭大魔王，你真的知道中共黨員如何輕賤你愛的中國國民黨嗎？巧芯你確認用紅衛兵這招鬥得了阿共嗎？

再回來看看目前藍營推動的福國利民法案是什麼？還是藍白進行持續造成台灣政局動盪、吸引媒體目光的展演？

「夫以銅為鏡，可以正衣冠，以史為鏡，可以知興替，以人為鏡，可以明得失。」上述都是台灣人民可以運用批判性思考力來做獨立判斷，不需也不必要帶風向，行文最後，我特別創作《紅衛兵》，期能達到「以人為鏡，可以明得失」的隱喻反諷警示之效果。

《紅衛兵》

蜜獾：「我有仇必報，要大家都怕我，要在民主台灣把民進黨鬥垮。」

野蠻阿共：「你好像我培育過的小紅衛兵還魂，鯊魚肉都吃過（中共把第四權滅殺），想試一下蜜獾的肉是什麼感覺。」

註解：

中國被稱之為「毛主席的紅衛兵」的這類青年組織，在第三帝國叫作「希特勒的青年團」。他們的惡行都是一樣的，任意抄人家、砸東西、燒書、打人、侮辱人。而且在文革中按照毛的心願「大鬧天宮」，給民族帶來空前浩劫。現在這一代人掌握了國家權力，紅衛兵治國已成現實。毛死去了四十五十年，現正在被借屍還魂。

20世紀發生在共產主義政權下的大規模屠殺被估計造成了總計8500萬到1億人之間的非正常死亡。學術研究集中在造成單一的社會下的大規模屠殺的原因，雖然一些造成大屠殺的常見原因已經發表出來。世界政治界的殺人魔王排名1至3名分別為，前蘇聯共產黨中央委員總書記史達林1929至1953年，造成4300萬人身亡，前中國共產黨中央委員會主席毛澤東1923至1976年間，導致3800萬人死亡；德國納粹黨黨魁希特勒1933至1945年間，造成2100萬人身亡。

（作者為政治工作者、教育博士）

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