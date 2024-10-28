社論》藍營高層為何仍緊抱中共大腿？

美國眾議院、澳洲參議會、荷蘭國會陸續通過動議，譴責中國曲解聯合國第二七五八號決議。歐洲議會日前也以壓倒性票數，斥責中國扭曲詮釋聯合國第二七五八號決議，以及持續針對台灣的軍事挑釁，更要求歐盟成員應支持台灣有意義參與國際組織。

在美中貿易戰與疫情後，國際社會認清台灣安全攸關全球繁榮與福祉，因此紛紛關切中國對台的軍事恐嚇，支持維護台海現狀，更直斥中國對全球低價傾銷，重創全球經濟。尤其，中國曲解的二七五八號決議，內容只涉及在聯合國的中國代表權，並不涉及中國的領土範圍，尤其是台灣的主權，卻因中國的扭曲，把決議文無限上綱為台灣是中國自古不可分割的一部分。事實上，聯合國通過蔣政權所稱的「排我納匪案」，係因二次戰後的冷戰對立格局逐漸重組，而中國與蘇聯的矛盾日益激化，美國有意「以中制俄」，使得中國進入聯合國再難阻止，並且取代中華民國，成為聯合國的安理會五個常任理事國之一。但是，一般人卻忽略了一個重要的事實，即美國當時努力推動的替代方案之一，乃是雙重代表權，即台灣與中國同時存在於聯合國之內，可見中國主權與治權不及於台灣，是當時西方世界共同認知的既存事實。

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可惜，蔣介石堅持「漢賊不兩立」，不但讓台灣逐漸成為國際孤兒，更讓中共得以假借聯合國二七五八號決議，宣稱對台灣擁有主權。如今世態丕變，台灣歷經民主化與本土化，已經凝聚為一個生命共同體，而且與中國互不隸屬，得到國際社會認同。此一背景下，是台灣向國際發聲，澄清二七五八號決議正確內涵的時候。可惜，在此一攸關全民利益與國安議題上，藍營卻以綠營操作意識形態作為藉口，與綠營爭執不下，拖延聯合聲明的發表。當國際社會紛紛通過挺台決議文，而台灣國會卻因藍營憂心觸怒中共，以致連一篇共同聲明都發不出來，可能讓友好國家失望，也讓國人心寒。

兩蔣留下的政治遺產，獨裁統治是錯的，但堅持反共、不接觸、不談判、不妥協的「三不政策」是對的，而「反攻大陸」、「三民主義統一中國」是假的。但後蔣時代的台灣政治進程，發生相當諷刺的現象︰兩蔣做錯的事情，例如獨裁統治，是由民進黨成立，形成有力的反對黨，加上第一個台灣人總統李登輝，強力推動民主化與本土化，與民進黨的民主抗爭形成相互呼應的態勢，開啟台灣民主化契機。李登輝促成國會全面改選、總統直選，堪稱台灣民主之父，卻在連戰敗選後，被逐出國民黨。由此證明，國民黨內部並不認同李登輝路線。後來馬英九主政八年，更以追求兩岸和平之名，藉由認同九二共識，意圖將台灣綁在中國。任內兩岸交流密切，大力推動台灣投資中國，而中國來台旅遊人數達到四百多萬，但實際上，當時台灣經濟表現是近年最差。反而是小英執政，中國一味軍事恫嚇，經濟上也百般抵制，台灣經濟的強勁表現卻令全球刮目相看。這也證明兩蔣對中共政權的本質有了透徹了解，絕不會上中共統戰的當。可悲的是，國民黨號稱是兩蔣政策的繼承者，卻不珍視台灣民主，反而向獨裁中國傾斜，不僅傷害台灣，更令兩蔣蒙羞。此外，藍營堅持的「九二共識」，其實已經是三十二年前的舊貨，根本不適用現實的兩岸狀況。尤其，藍營自豪的「各自表述」，中共版根本沒有各表，甚至變質為習近平的「一國兩制、台灣方案」，但藍營親中派仍不願意面對這樣事實。

從台灣的政治演變來看，支持主權獨立及認同自己是台灣人的比例，占絕大多數，而主張統一、認同自己是中國人仍居較少數，這應是藍營自馬英九之後，連續三屆輸掉總統大選的重要原因。藍綠對決，不僅是能力的比較，民進黨的兩岸政策與時俱進，不斷修正，獲得民眾認同。民進黨當年由各種反國民黨勢力結合，本土化與民主改革是兩大政治訴求。從台獨黨綱，到阿扁的「一邊一國」，再到小英的「中華民國台灣」，已經與李登輝的「中華民國在台灣」本質上相差無幾。到了賴清德，幾次重要演說均凸顯兩岸兩國、互不隸屬，但對「中華民國」甚至可以追溯到一一三年前的武昌起義，顯然並未否定兩蔣到台灣這一段史實。這樣的立場符合台灣的族群結構與歷史發展狀態。

總之，中共對台欺壓日盛，軍機艦「照三餐」在台灣外圍繞行，如今更加入海警船，將台海內海化的意圖相當明顯。加上中國在南海、東海亦動作頻繁，並且暗助俄羅斯、北韓等流氓國家，其破壞區域和平與國際秩序的野蠻行徑，備受自由世界關切、譴責。然而，中共如此蠻橫，仍無法讓藍營高層在對中國的迷戀中清醒過來。藍營高層由於意識形態作祟，以及害怕觸怒中共，繼續對中共欺壓台灣的行徑視而不見，仍然緊抱中共大腿，這樣的作法已將國民黨帶向衰敗之路，難道還不值得藍營支持者警惕？

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