自由開講》戰場在國會／敵人的最愛 KMT坐實中共同路人

◎ 朱孟庠

陸委會主委邱垂正日前強調，對於中共持續對台複合性施壓，台灣必須靠實力與準備，不能寄望於對岸領導人的善意。對於北京的意圖，不能沒有憂患意識、沒有警覺之心、沒有心防。邱強調：未來可辨別對台有敵意的交流團體，不會放行來台灣。中國就是敵國，陸委會應有更強烈的宣示，如凡共產黨員皆拒絕入境。

陸委會主委邱垂正指出，對於中共持續對台複合性施壓，台灣必須靠實力與準備，不能寄望於對岸領導人的善意。對於北京的意圖，不能沒有憂患意識、沒有警覺之心、沒有心防。（中央社）

台灣最大的問題在國內的親中勢力，很遺憾！中共是不是敵人至今沒有共識，如果威嚇台灣的中共是敵人，那麼他最喜歡誰？誰就是同路人，這道理很簡單，為什還有那麼多選票支持KMT？連游盈隆這位曾是綠營的民調專家，臉書都批判：「執政黨若動輒扣以中共同路人罪名，貽笑大方，台灣社會礙難接受。」「動員群眾施壓國會與在野黨是威權政黨慣用手法」、「青鳥只有在國家危急存亡之秋才應飛出來，現在出來根本師出無名。」年輕人的憤怒，根本無須鼓動，游太小看台灣民主；藍、白連連毀憲亂政，有良知的公民，誰能坐得住？自發性的民主，竟用「應」或「不應」的教條來規範？

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刪中國人繼承遺產200萬門檻；配合背後操縱的中共「洗人口」法案；弱化國防鬆綁「吳斯懷條款」；排除「立委赴中報備」的修法等…在《國會擴權法》遭「憲法法庭」判違憲後，竟乾脆惡修《憲訴法》凍結「憲法法庭」；再惡修《財劃法》排擠國防、社福等政府預算；當中國醫療體系崩潰時，中共在台同路人，也加緊修法65歲免繳健保掛號費，也搞爛台灣健保……最後掏空中央財政，幹盡壞事怕被罷免，直接惡修《選罷法》。沒有什麼事，KMT不敢做。

國、共合力制獨，台灣戰場已在國會，條條亂台法案皆從中共立場來思考，國民黨，拿著台灣納稅人錢，扮演「中國人大」的角色，根本囂張到連演都不演，翁曉玲質詢總統府潘秘書長：「中華人民共和國要收回台灣有什麼不對？」都破罐摔，蠻幹到底，這還不是危急存亡之秋？

二十世紀的芬蘭獨立建國前，本著「以小事大」之原則，逐步實現建國的目標，但過程中如何縱橫捭闔，小心翼翼，絕不會鬆懈隔鄰的「帝俄（或解體前之蘇聯）是他們的敵國」此認知和心防；以色列建國二十幾年後，在擊敗阿拉伯聯軍後才獲得美國道義和實質支持，即美國相信以色列人是全國一致抗外。反觀台灣，國家認同分裂，自己抗敵意志都不堅定，如何贏得民主國家的信任？藍營又有何資格要求美國為你打仗？

國民黨拿著台灣納稅人錢，扮演「中國人大」的角色，根本囂張到連演都不演，翁曉玲質詢總統府潘孟安秘書長：「中華人民共和國要收回台灣有什麼不對？」（記者謝君臨翻攝）

傅、韓等人的目的，就是搞亂台灣，戰爭已經開打，戰場在國會，青年人必須站出來，守護民主，如果國民黨甘讓傅、韓、陳、翁這幾個順著中共意旨的紅統角色綁架，朱立倫也沒有一句話，甚至助陣，那KMT當然是中共同路人，有何冤枉？

今台灣，兩大在野黨不斷對政府抗中意志掣肘。受壓迫的台灣人，應先把中國定位為敵國，心理清楚後，頭腦的思緖才不致於差之千釐矣！敵人最喜歡的是誰？最討厭的是誰？國、共一家親，本質就是欺騙與殘暴，兩黨同樣玩著兩手策略，一邊統戰欺騙，一邊武力威嚇，公民當明白「敵人就在本能寺」，關心政治，以選票唾棄中共同路人。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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