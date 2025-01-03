晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》戰場在國會／敵人的最愛 KMT坐實中共同路人

2025/01/03 19:00

◎ 朱孟庠

陸委會主委邱垂正日前強調，對於中共持續對台複合性施壓，台灣必須靠實力與準備，不能寄望於對岸領導人的善意。對於北京的意圖，不能沒有憂患意識、沒有警覺之心、沒有心防。邱強調：未來可辨別對台有敵意的交流團體，不會放行來台灣。中國就是敵國，陸委會應有更強烈的宣示，如凡共產黨員皆拒絕入境。

陸委會主委邱垂正指出，對於中共持續對台複合性施壓，台灣必須靠實力與準備，不能寄望於對岸領導人的善意。對於北京的意圖，不能沒有憂患意識、沒有警覺之心、沒有心防。（中央社）陸委會主委邱垂正指出，對於中共持續對台複合性施壓，台灣必須靠實力與準備，不能寄望於對岸領導人的善意。對於北京的意圖，不能沒有憂患意識、沒有警覺之心、沒有心防。（中央社）

台灣最大的問題在國內的親中勢力，很遺憾！中共是不是敵人至今沒有共識，如果威嚇台灣的中共是敵人，那麼他最喜歡誰？誰就是同路人，這道理很簡單，為什還有那麼多選票支持KMT？連游盈隆這位曾是綠營的民調專家，臉書都批判：「執政黨若動輒扣以中共同路人罪名，貽笑大方，台灣社會礙難接受。」「動員群眾施壓國會與在野黨是威權政黨慣用手法」、「青鳥只有在國家危急存亡之秋才應飛出來，現在出來根本師出無名。」年輕人的憤怒，根本無須鼓動，游太小看台灣民主；藍、白連連毀憲亂政，有良知的公民，誰能坐得住？自發性的民主，竟用「應」或「不應」的教條來規範？

刪中國人繼承遺產200萬門檻；配合背後操縱的中共「洗人口」法案；弱化國防鬆綁「吳斯懷條款」；排除「立委赴中報備」的修法等…在《國會擴權法》遭「憲法法庭」判違憲後，竟乾脆惡修《憲訴法》凍結「憲法法庭」；再惡修《財劃法》排擠國防、社福等政府預算；當中國醫療體系崩潰時，中共在台同路人，也加緊修法65歲免繳健保掛號費，也搞爛台灣健保……最後掏空中央財政，幹盡壞事怕被罷免，直接惡修《選罷法》。沒有什麼事，KMT不敢做。

國、共合力制獨，台灣戰場已在國會，條條亂台法案皆從中共立場來思考，國民黨，拿著台灣納稅人錢，扮演「中國人大」的角色，根本囂張到連演都不演，翁曉玲質詢總統府潘秘書長：「中華人民共和國要收回台灣有什麼不對？」都破罐摔，蠻幹到底，這還不是危急存亡之秋？

二十世紀的芬蘭獨立建國前，本著「以小事大」之原則，逐步實現建國的目標，但過程中如何縱橫捭闔，小心翼翼，絕不會鬆懈隔鄰的「帝俄（或解體前之蘇聯）是他們的敵國」此認知和心防；以色列建國二十幾年後，在擊敗阿拉伯聯軍後才獲得美國道義和實質支持，即美國相信以色列人是全國一致抗外。反觀台灣，國家認同分裂，自己抗敵意志都不堅定，如何贏得民主國家的信任？藍營又有何資格要求美國為你打仗？

國民黨拿著台灣納稅人錢，扮演「中國人大」的角色，根本囂張到連演都不演，翁曉玲質詢總統府潘孟安秘書長：「中華人民共和國要收回台灣有什麼不對？」（記者謝君臨翻攝）國民黨拿著台灣納稅人錢，扮演「中國人大」的角色，根本囂張到連演都不演，翁曉玲質詢總統府潘孟安秘書長：「中華人民共和國要收回台灣有什麼不對？」（記者謝君臨翻攝）

傅、韓等人的目的，就是搞亂台灣，戰爭已經開打，戰場在國會，青年人必須站出來，守護民主，如果國民黨甘讓傅、韓、陳、翁這幾個順著中共意旨的紅統角色綁架，朱立倫也沒有一句話，甚至助陣，那KMT當然是中共同路人，有何冤枉？

今台灣，兩大在野黨不斷對政府抗中意志掣肘。受壓迫的台灣人，應先把中國定位為敵國，心理清楚後，頭腦的思緖才不致於差之千釐矣！敵人最喜歡的是誰？最討厭的是誰？國、共一家親，本質就是欺騙與殘暴，兩黨同樣玩著兩手策略，一邊統戰欺騙，一邊武力威嚇，公民當明白「敵人就在本能寺」，關心政治，以選票唾棄中共同路人。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書