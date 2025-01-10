自由廣場》向黃仁勳獻策 林智堅的「竹科X基地」切合輝達之需

◎ 市民H

輝達台灣總部因空間限制，尋覓新址新聞近來沸揚不止，多地被點名，但各有問題，地方各首長積極招手，但都有難念的經，比較主客觀條件，前新竹市長林智堅擘劃的「竹科X基地」其實最適合，卻因地方政府態度和政治紛擾，而成為不能說的秘密。

媒體報導輝達新總部用地約須三公頃，南港園區和一殯都不符條件。而北士科產權複雜，柯市府任內疑涉弊案隱憂，青埔則稍嫌偏僻，距竹科也有一段距離。桃園市長張善政動作相對積極，但設址青埔，比起先進產業聚落的竹科或台北市，差距過大而成為硬傷。台北市長蔣萬安雖言必稱「有跟輝達保持密切溝通聯繫，一定排除困難積極爭取」卻看不出困難是要如何排除？又是要端出何等牛肉積極爭取？感覺有點不知所云。

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反觀前新竹市長林智堅任內所力推的「竹科X計畫」，不僅克服最棘手的土地面積問題，更毗鄰世界科技產業的心臟「新竹科學園區」，企圖打造下一個世代的創新產業園區，幫助台灣科技再升級，成為國家產業發展新動能，論條件為上上之選，以它為輝達新址，誰曰不宜？

台灣執世界半導體高科技發展之牛耳，竹科扼產業之咽喉，大廠的共同困境多是缺乏土地。過去竹科六八五公頃用地已飽和，「竹科X計畫」基地佔地有卅六公頃，土地使用無虞，加上新竹市都會生活型態、周邊交通、環境完善，前市府更提供「租稅優惠與減免」，訂定產業發展自治條例，鼓勵跨國企業投資；與金融機構合作提供「創業補助」，並與將與科管局、清交大及園區合作共同開發，林智堅任內更迎來世界科技大廠如英特爾、ASML艾司摩爾進駐，效應顯著，可見一斑。

唯林智堅人去政息，風城此刻已淪是非之地，看不出相關政策方向，連市政主事者也面貌模糊、妾身難明。停職中的市長高虹安官司纏身，代理上任的邱臣遠左支右絀，難施拳腳。但新竹市坐擁竹科主場優勢，豈可自棄？客觀而言，黃仁勳又怎可能不將新竹市納入考量？或許，新竹市「竹科X計畫」是目前不能說的秘密？

新竹市難得有此百年際遇，卻未見首長基於未來發展福祉而積極爭取，身為市民，殊感可惜，至盼黃仁勳能考量新竹市這塊首選之地，也期待地方政府主事者拋卻個人利害關係，為城市、為國家做出最好的決定。

（作者從事服務業）

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