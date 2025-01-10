晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》向黃仁勳獻策 林智堅的「竹科X基地」切合輝達之需

2025/01/10 05:30

◎ 市民H

輝達台灣總部因空間限制，尋覓新址新聞近來沸揚不止，多地被點名，但各有問題，地方各首長積極招手，但都有難念的經，比較主客觀條件，前新竹市長林智堅擘劃的「竹科X基地」其實最適合，卻因地方政府態度和政治紛擾，而成為不能說的秘密。

媒體報導輝達新總部用地約須三公頃，南港園區和一殯都不符條件。而北士科產權複雜，柯市府任內疑涉弊案隱憂，青埔則稍嫌偏僻，距竹科也有一段距離。桃園市長張善政動作相對積極，但設址青埔，比起先進產業聚落的竹科或台北市，差距過大而成為硬傷。台北市長蔣萬安雖言必稱「有跟輝達保持密切溝通聯繫，一定排除困難積極爭取」卻看不出困難是要如何排除？又是要端出何等牛肉積極爭取？感覺有點不知所云。

反觀前新竹市長林智堅任內所力推的「竹科X計畫」，不僅克服最棘手的土地面積問題，更毗鄰世界科技產業的心臟「新竹科學園區」，企圖打造下一個世代的創新產業園區，幫助台灣科技再升級，成為國家產業發展新動能，論條件為上上之選，以它為輝達新址，誰曰不宜？

台灣執世界半導體高科技發展之牛耳，竹科扼產業之咽喉，大廠的共同困境多是缺乏土地。過去竹科六八五公頃用地已飽和，「竹科X計畫」基地佔地有卅六公頃，土地使用無虞，加上新竹市都會生活型態、周邊交通、環境完善，前市府更提供「租稅優惠與減免」，訂定產業發展自治條例，鼓勵跨國企業投資；與金融機構合作提供「創業補助」，並與將與科管局、清交大及園區合作共同開發，林智堅任內更迎來世界科技大廠如英特爾、ASML艾司摩爾進駐，效應顯著，可見一斑。

唯林智堅人去政息，風城此刻已淪是非之地，看不出相關政策方向，連市政主事者也面貌模糊、妾身難明。停職中的市長高虹安官司纏身，代理上任的邱臣遠左支右絀，難施拳腳。但新竹市坐擁竹科主場優勢，豈可自棄？客觀而言，黃仁勳又怎可能不將新竹市納入考量？或許，新竹市「竹科X計畫」是目前不能說的秘密？

新竹市難得有此百年際遇，卻未見首長基於未來發展福祉而積極爭取，身為市民，殊感可惜，至盼黃仁勳能考量新竹市這塊首選之地，也期待地方政府主事者拋卻個人利害關係，為城市、為國家做出最好的決定。

（作者從事服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書