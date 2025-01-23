自由開講》草屯鎮長補選的觀察

◎ 陳啟濃

這次草屯鎮長補選，民進黨「大咖」的政治人物紛紛站台助講，將選舉的盛況一下子提高到全國矚目的視野，甚至還將罷免立委的議題帶入，造成的效應卻不大，因為選舉要看雙方候選人平時的經營，不是靠「大咖」的助選，或是議題的炒作，就能夠勝選。

南投草屯鎮長補選，國民黨簡賜勝（右）勝選。（記者劉濱銓攝）

簡賜勝的勝選，只是說明了民進黨平時在草屯的經營不夠，當然簡賜勝在草屯的風評不錯，這都是長年經營的結果。據許多朋友透露，簡賜勝在草屯廣結人脈，很熱心參與地方事務。標工程也是依法有據，所以對他不構成打擊。

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至於民進黨的候選人蔡銘軒，包括在上次立委選舉，他都被拱出來，只能說草屯論資排輩，其實還有幾個更資深的政治人物，卻都被排除在外。根據內部人士透露，這跟上次黨部主委的選舉造成的不愉快，應該都有關係。

如果用政黨對決，或是立委罷免的議題，來看待這一次的選舉結果，就斷定是草屯鎮民對民進黨的唾棄表態，這又是太過於將事情單純化。畢竟上次總統選舉，賴清德是三組候選人中得到選票最多的。

所以可以說，這次選舉是國民黨整合了地方政治勢力，打敗了分裂的民進黨。民進黨團結都不容易能打勝仗，更何況是彼此不合作。至於各界也不要無限上綱到這是「國民黨支持度」勝於「民進黨支持度」，更不必對於目前全國風起雲湧的罷免浪潮，做出更多的聯想。

（作者為政治評論員）

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