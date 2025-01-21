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自由開講》川普就職演說有感

2025/01/21 08:55

◎黃文局


川普就職演說，沒有誇張的肢體語言，沒有煽情的文字，平穩敘述，娓娓道來，卻令人震撼！激動！

美國總統川普發表就職演說，全程半小時沒有看稿。（路透）美國總統川普發表就職演說，全程半小時沒有看稿。（路透）

全程半小時，沒有看稿，不只記憶力驚人，更可見其國家建設藍圖，在其腦海，滾瓜爛熟。

他把中心思想，濃縮成人人琅琅上口的口號：「讓美國再次偉大！」，深深鏤刻在美國人民的心中

他的演講，內容涵蓋所有的重要議題，包括經濟、能源、移民、安全、勞工、疾病等等，豐富的內容，完整的填滿他的口號。甚至行動細節，也很清晰。難怪受到人民擁戴，因為，具體務實，不打高空。

譬如，他舉出實例，美國花了大錢與人力建造巴拿馬運河，結果巴拿馬不守承諾，沒有公平對待美國，甚至把巴拿馬運河交給中國操控，無論如何，美國一定要拿回來。

這不只喚起美國人民的尊嚴，也攸關美國的安全與利益。

他要開徵關稅，改變貿易體系，出口管制，保障勞工。

這些政策，正好擊中一般人民的心裡。因為，這幾年，確實物價高漲，生活不易。每個人都很懷念二戰之後的「黃金時代」。

所以他說，近年我們的國家失去方向，走向衰敗，我們要重振經濟，再造繁榮。讓美國再次偉大！

美國的「黃金時代」，現在開始！

我們是一個家庭，一個國家，團結一起，共同努力，任何夢想，沒有做不到的。

美國是由幾代愛國者、先驅者、探險家、冒險家、企業家、建築家等共同打造的。這種精神，無人可及。

美國要富裕繁榮，也要擴大領土。美國要領先在火星插上國旗。把人送入太空，探索宇宙。

雄心壯志，就是國家的命脈。

川普演說核心精神「讓美國再次偉大！」，美國民眾聽得熱血沸騰。（路透）川普演說核心精神「讓美國再次偉大！」，美國民眾聽得熱血沸騰。（路透）

這番話，那個美國人不聽得熱血沸騰？其實，每個國家的領導人，都應該如此激勵他們的人民。

他的講辭，我想，沒有一個世界領導人會忽略任何一個字眼，因為，字字千金萬兩，沈甸如山，也貴重無比。任何一字，都很可能影響世局，也可能改變你的國運。

最後他說，是開始行動的時候了！美國不會被嚇倒，失敗，美國會再度得到世界的尊重與欽佩。

我們是美國人，沒有任何人可以打敗我們！

如果把講辭的美國換成台灣，可行嗎？

至少，我們可以學習「美國精神」吧？

（作者為T I A台灣勵志協會共同創辦人）

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