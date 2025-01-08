思想坦克》在川普第二任繼續支持台灣國防的策略

中研院政治所傅澤民等人於這個月發表的最新實驗法研究指出，當美國明確表示會派兵、或者跟台灣利益一致的時候，台灣民眾比較相信美國會協助台灣；而當美國明確表明跟台灣利益方向不一致、或者美國總統在言行上並未堅持對盟邦的支持時，台灣民眾也會降低對美國的信任、比較覺得美國可能不會幫忙台灣。

◎王宏恩

隨著美國大選結束，未來四年即將迎來川普的第二任期，最近川普也開始釋出越來越多外交政策的方向與提名人選。對台灣來說，要維持目前台海和平的現狀，需要民眾持續對於台灣國防與自我防衛的支持。而對於中國來說，如何瓦解台灣民意對於國防的支持也成為認知作戰的主要方向（例如近年來對基層官兵的滲透、以及買通網紅）。在接下來的川普第二任期，台灣要如何繼續維持民眾對於國防的支持？

對台灣來說，要維持目前台海和平的現狀，需要民眾持續對於台灣國防與自我防衛的支持。（賴總統臉書，取自貼文）

川普的發言明顯影響台灣民眾對國防的支持

以最新的學術研究來看，川普第二任至今為止的發言，的確可能會對於台灣民眾的國防支持增添變數。中研院政治所傅澤民等人於這個月發表的最新實驗法研究指出，當美國明確表示會派兵、或者跟台灣利益一致的時候，台灣民眾比較相信美國會協助台灣；而當美國明確表明跟台灣利益方向不一致、或者美國總統在言行上並未堅持對盟邦的支持時，台灣民眾也會降低對美國的信任、比較覺得美國可能不會幫忙台灣。

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川普第二任至今為止的發言，的確可能會對於台灣民眾的國防支持增添變數。（歐新社檔案照）

我的研究團隊最近幾年的研究中，也發現台灣民眾的確會密切觀察美國的所作所為，當美國參議員Duckworth帶著疫苗抵達台灣時，台灣民眾的國防支持就顯著上升，但當台灣民眾發現美國沒有直接派兵到烏克蘭時，也在烏俄戰爭期間暫時降低了對美國派兵來台灣的期望，而在日後眾議院議長Pelosi等人來台後逐漸回升。從相同的邏輯，我們也可以預見接下來四年川普政府的言行，都會影響到台灣民眾對於美國的看法。

民眾對美軍的看法，會影響台灣民眾的戰爭支持

而在包括我在內的許多學術研究中，也都發現了台灣民眾對於美軍的看法，會影響到台灣民眾自己的戰爭支持。當民眾主觀認為美軍比較不會來幫助台灣時，台灣民眾的國防支持程度也會隨之下降，兩者間具有因果關係。即使雙方高層溝通或執行上可能有另外的策略，但是台灣民意本身的也影響到了整體的戰力以及民意對於國防政策的支持，因此對於各種可能的不確定性都要在策略上有所對應。

總統賴清德日前主持全社會防衛韌性委員會第2次委員會議。（圖由總統府提供）

的確，賴清德政府在上任以來已經有進行一些維持台灣國防民意的策略，例如賴清德總統本人的社群網站發文有依循蔡英文政府時期的策略，仍會定期提到國防相關的改革以維持國防議題的曝光度。另外，賴情德總統也提出並召開了全社會防衛韌性委員會。在目前賴清德總統滿意度仍高、並且曝光度也遠高於其他台灣政治人物的情況下（賴清德總統自當選以來，Google搜尋量大過台灣其他所有政治人物、僅在柯文哲入監時一度落後過），利用自己的名聲推動國防議題是有幫助的。假如要進一步維持台灣民眾對於國防的支持，並配合賴清德的全社會防衛韌性委員會相關政策，台灣政府可以採取下列策略。

維持高度支持國防的幾項策略

第一，台灣政府應持續加強國防訓練的品質，配合近年來科技導致的戰場與戰術轉換。不管如何宣傳，台灣民眾在軍事訓練與後續教召的第一手感受是騙不了人的。過去我的團隊的研究指出，假如台灣民眾越覺得受到的軍事訓練對戰場有幫助，則越會支持防衛抵抗中國，這是基本的成本效益考量。近年來蔡政府與賴政府已經加強了國軍的相關福利，也有購足更多先進武器，假如有辦法進一步加強連結，讓民眾覺得訓練真的有助於作戰，那就能進一步提高自我防衛的支持。

台灣政府應持續加強國防訓練的品質。圖為神龍小組及學員進行高空跳傘操演。（記者廖振輝攝）

第二，在全社會防衛韌性的計畫中，有透過防災協作中心與其他單位共同支援國軍，這兩年開始的相關訓練也逐漸有協作。但在大多數的平日宣傳中，軍隊的行動與民間仍是非常脫鉤，但全社會防衛韌性計畫中的替代役，雖然被預期扮演重要角色，其曝光度以及跟其他團體之間的連結仍然不足。

台灣政府的確有規劃要加強替代役的相關訓練，但仍可以進一步加強國軍、替代役與其他公民團體之間的連結，加強榮譽感，例如透過總統的曝光管道共同出現，或如美國一般透過大型賽事與集會表彰有功人員，都是加強與社會連結的辦法。當然，相關演習雖然有在逐年改善，但如何達到全社會防衛韌性的規模與計畫，仍可以進一步規劃。

第三，在川普的談判敘事邏輯中，會把許多決策跟結果形塑成是零和賽局、你死我活、我賺錢你就賠錢，這在上述研究中的確會降低台灣民眾的士氣。但很多時候的實際情況並非如此，川普本人過去發言也顯示它也並非不支持雙贏的局面。舉例來說，台灣主動增加更多協助美國維繫區域穩定的相關任務與出勤，並藉此增加經驗以及考績評鑑方式。在對美投資以及其他議題上（例如避免雙重課稅等），也可以順著其理路彰顯出實質雙贏的狀況。

最後，則是要穩定國內施政。我們最近的研究指出，在2016年初期台灣認同下降的狀況，與當時執政團隊執政政績尚未凸顯有關。在上述戰爭支持的研究中都顯示，具有台灣認同的台灣選民比較具有高度的自我防衛支持，而雙重認同的台灣選民則比較視風向而定，身邊的人願意打才跟著打，反之亦然。所以維繫執政品質，就是維繫台灣認同以及戰爭支持。而在相關政策上，近年來研究也顯示貧富差距是重中之重，當民眾主觀覺得貧富差距大時，就比較不願意去保衛國家。當政府有辦法持續把最底層的人給接住，進一步明確共同體邊界，就能夠繼續在這不確定性較高的四年維持住士氣，也維持住台海安全的現狀。

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作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家。

本文經授權轉載自【思想坦克】在川普第二任繼續支持台灣國防的策略

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