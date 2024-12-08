自由共和國》蕭良其、蕭新煌／盤點川普第二任的台灣政策大方向(上)

明（二○二五）年一月廿日就任美國第四十七任總統的川普，將會完全執政，參眾兩院也都佔多數。（美聯社檔案照）

蕭良其／美國華府全球台灣研究中心執行長

蕭新煌／總統府資政

明（二○二五）年一月廿日就任美國第四十七任總統的川普，將會完全執政，參眾兩院也都佔多數。川普的交接團隊已公開宣稱，他們將會對整個美國的官僚政府組織和政策都重新檢討，台灣政策恐怕也不可避免會被檢視。

川普—拜登兩任總統建立的

美台關係基礎

回顧二○一六年到二○二○年的川普第一任時的台灣政策應該可以對了解和預測第二任會有什麼樣的台灣政策有幫助。同時，檢視二○二○～二○二四年的拜登執政時台灣政策的特色，也可提供推測未來台灣政策方向的基礎。

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以下是我們整理出來川普和拜登兩個任期內，在台灣政策上做過的不同令人矚目的決策內容。

一、政治方面：川普接聽台灣總統蔡英文的恭賀當選電話。恢復台美兩方高層官員的互訪與互動，如美方的國家安全顧問和台灣國家安全會議秘書長。允許台灣總統過境時，進行高格調的參訪活動。解密美國有關對台政策，如雷根總統的「對台六個保證」和軍售，印太戰略架構等文件。釐清美國「一中政策」與中國「一中原則」的差別。簽署「美國︱台灣教育倡議」（二○二○）。

拜登在四次公開場合，宣示美國對防衛台灣的承諾。繼續澄清美方的「一中政策」不同於中方的「一中原則」。

二、國防安全方面：川普對台軍售程序做了新規定，不再限於「包裹」審查與出售，並在任內同意前所未有的軍售金額。公開宣布美國軍艦航行台灣海峽，並且將它例行化。

拜登簽署「美國—台灣海防巡邏合作備忘錄」（二○二一）。授權對台灣安全援助新措施，如「外國軍事貸款與援助法」（FMF），和「總統撥款法」（PDA）。鼓勵更多友邦國家派軍艦自由航行台灣海峽，如加拿大（二○二四）、德國（二○二四）、日本（二○二四）、澳洲（二○二四）、紐西蘭（二○二四）、英國（二○二一、二○二三）。公布美軍與台灣國軍的聯合訓練計畫，如外島的特種作戰輪流訓練，以及美國國民兵的演習。繼續對台軍售。

三、經濟貿易和科技方面：川普開啟雙方「新經濟繁榮夥伴對話」（二○二○）。

拜登：重啟雙邊「貿易與投資架構協定」（TIFA）委員會會議對話（二○二一）。倡議「美台廿一世紀貿易協定」（二○二二），並於二○二三年完成第一階段協議。開始「避免雙重課稅協定」的討論（二○二四）。倡議「美︱台科技與投資合作」（TTIC），初期強調半導體、5G、電動車、永續能源和網路安全等（二○二一）。啟動「美︱台科學與技術合作對話」（二○二三）。

四、外交方面：川普支持並啟動「擴大台灣的國際舞台參與」，包括允許美國外交官與台灣外交官在駐第三國的美國大使館交流互動。擴大「全球合作與訓練架構」（GCTF）與台灣合作的正式參與國家，並在外國（如南太平洋）舉辦。衛生部長Azar訪問台灣（二○二○）、國防院副國務卿Krach訪問台灣（二○二○）、駐聯合國大使也原定訪問台灣，但最後一刻取消（二○二一）。撤銷國務院官員與台灣官員接觸的自我設限規定。

拜登：將台海安全問題國際化，公開在G20、G7、Quad、US-ROK-JP、US-JP-AUS、US-JP-PHIL等國際場合宣示對台海和平穩定局勢的訴求。恢復若干國務院官員與台灣接觸的規定。高層官員正式批評與指責中國扭曲聯合國二七五八決議文。倡議與支持擴大台灣的國際空間，包括召集「國際組織美台工作團隊會議」（二○二一）。簽署「USAID-Taiwan MOU」（二○二二）和「DFC-Taiwan MOU」（二○二四）。繼續擴大GCTF的正式參與國如澳洲（二○二一）和加拿大（二○二四）。

五、國會方面：川普簽署具有里程碑意義的台灣相關法案，如「台灣旅行法案」（二○一八），「亞洲再確認倡議法案」（二○二○），「台北法案」（台灣友邦國際保護及加強倡議法案）（二○二○）。

拜登簽署「台灣加強韌性法案」（二○二二）、眾院議長Pelosi訪台（二○二二）、簽署「整合撥款法案」（二○二三）、眾院議長McCarthy與台灣總統蔡英文在加州見面（二○二三）。

由上述具體事蹟可以明顯看出，在過去八年的川普、拜登兩任總統任內，美台之間的確已建立了前所未有的堅實關係。兩位總統都以不盡相同方式表達他們對台灣安全、自衛、穩定、和平、自主的支持，以及對中國不擁有台灣、台灣不屬於中國的認知。

初步判斷，川普第二任的台灣政策和美台關係應該會在上述八年的政策基礎上做修正和調整。畢竟他應該不會完全推翻他在頭四年自己建立起來的美台密切關係架構，更不會全盤否定他已被全世界熟知的對中強硬立場。

美國民意中的美台關係：

延續與變化

芝加哥全球事務委員會長期以來一直進行有關台美關係和台灣國防的民意調查。依據最新的二○二四年調查結果發現，六十二％認為美台安全關係有助於加強美國的安全，遠多於卅二％所持的弱化美國安全比例。其中民主黨背景者（六十七％）略大於共和國背景（六十二％）和獨立人士（五十八％）。對此，跨政黨的一致性頗為明顯。

同時，六十二％支持台灣加入國際組織，承認台灣為一個獨立的國家（六十一％），五十九％贊成美國與台灣簽署自由貿易協議。不過，涉及國防軍事支援方面，民意就不那麼強烈。四十二％支持美國明白承諾防衛台灣，十二％反對，另外四十二％回答不確定。此外，我們也目睹美國民意對如果中國入侵，贊成派兵援馳的比例，從二○二一年的五十二％降到二○二四年的卅六％。此一民意的反應，受到過去三年烏俄戰爭所產生的「戰爭疲勞」影響甚鉅，連帶著也對美國是否應該投入台海戰事造成較多的不確定性。當然，未來幾個月烏克蘭戰事的演變，台灣如何展現對自己國防的加強作為，以及美國官方如何看待和回應，都將立即影響美國人民對此的看法走向。（待續）

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