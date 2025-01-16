自由廣場》網路詐欺 花招百出 與詐騙集團的過招體驗

◎ 程仁宏

上周接到朋友的line傳來「你休息了嗎？」、「旁邊家人在休息，方便打字講嗎？」，我回「可以」，朋友又傳「我網轉限額了，想借十萬，明天錢到了我轉給你，不知方便嗎？」；我驚覺朋友的line可能被盜，立即截圖將對話內容，用簡訊傳給朋友求證，朋友馬上來電告知line被盜用，因他無法操作自己的line，麻煩我轉知眾朋友勿上當。

事後問朋友，才知他日前接到一位朋友電話，指稱所養寵物參加選美比賽，目前是第二名，請他幫忙投票，並傳來一個網站供連結，他點入進行操作，隨即line被盜用。身邊親朋好友的Line帳號，最近接連被詐團盜走，再密集廣傳親友行詐，年節前詐團動作頻頻，務必小心。

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目前得知的樣態都是「快點幫忙上網投票」，有寵物選美，有孩子作品，或公司學校的票選活動，還有填資料就能抽獎，民眾點入連結就出現︰【登入LINE帳密的畫面，因為投票必須透過LINE登入帳號授權】，心想「助人為快樂之本」，結果反讓親朋好友受害。自保之道就是不輕易加入各種票選活動、不將密碼告知別人、遇狀況須先查證。

筆者前兩周接到電話「爸爸，我的手機壞了，我換新手機，請你記下新手機的號碼」，我說「請問您是誰呀？」，對方說「是你的兒子程○呀！」，這下我也愣住，因聲音有八成像，我故意說「你同學程X打電話找你，有空你回個話給他」，對方說「好啦！我再打給我同學」，此刻我確認對方是詐團，因「同學程X」是我孫子，對方又說「爸爸，你手機加我的line後再告訴我密碼」，我說「我手機沒有line」，對方就掛斷電話，我馬上聯絡一六五告知詐團所留的手機號碼，供追查及斷話。

依警政署統計，目前詐騙案類型前五名是︰假投資真詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙、假交友（投資）詐騙、假中獎通知詐騙。來自韓國的「德博公司」與詐騙集團合作，協助投放詐騙廣告，刑事局向上追查，又追出四間廣告公司也在協助詐團投放廣告，且發現兩年多來已收取詐團廣告費超過二．九億元。

詐團橫行，最重要因素是「罰責太輕」，加上協助「詐團投放廣告」的黑心公司幫凶，導致網路上、臉書上，到處都是投資詐騙、購物詐騙、交友詐騙的廣告。新年新希望，盼政府積極打詐、國會也要挺打詐預算，讓民眾有個安居樂業的家園。

（作者是消基會名譽董事長、華夏文教基金會董事長）

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