自由共和國》蕭良其、蕭新煌／盤點川普第二任的台灣政策大方向(下)

川普多次表明他不會墨守成規，會有彈性地處理外交問題。（美聯社檔案照）

蕭良其／美國華府全球台灣研究中心執行長

蕭新煌／總統府資政

川普二．○的台灣政策

川普在第一任期內對台灣政策的公開說詞不多，私下說法倒是不那麼正面，譬如說他形容台灣像是筆尖那麼小；一旦中國入侵台灣，美國恐怕也做不了什麼事。不過，在二○二四年的大選期間，他對台灣政策就說得比較多而明確。他說過台灣應該給付美國國防保護費，他還錯誤地說到台灣偷走了美國半導體生意。當被問到如果中國侵犯台灣，他會怎麼回應，他說「中國知道我會怎麼做」，他還一度脫口說出，他將「轟炸北京」。

大致說來，在美國是否干預台海戰爭方面，川普比拜登比較持有所謂「戰略模糊」立場。他的說詞是「如果我清楚回答這個問題，那將不利於我未來的談判立場」。

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川普的戰略與外交邏輯

川普在選舉期間的一些說法，可能會讓台灣的支持者狐疑，甚至有批評者認為川普沒有什麼戰略。不過，仔細推敲之後，川普在第二任仍然有他在外交關係上的一致性邏輯，以下這三個原則也可以適用到台灣政策：

一、表面上維持戰略的不可預測性，重視交易性格。

二、力求減少貿易逆差，帶回製造業的就業機會。

三、要求盟邦和盟友分攤國防軍事負擔。

我們認為不要只看到上述三個原則和變數可能帶來的不利結果。其實如果掌握得宜，應該也有它潛在有利的一面，讓台美關係走向更穩固的道路。

分攤國防軍事負擔

這是川普念茲在茲的政策，要求盟邦與盟友多分攤軍事與安全連帶。雖然這通常會被認為是不利和負面，但它卻可能帶來台灣獲得更多樣美國的軍售武器，以應付各種潛在的軍事事故。

降低貿易逆差

在川普的第一任他就把這件事列為優先政策之一。增加關稅是首要手段，尤其重新啟動對中國的貿易戰，這也將直接與間接影響台灣在中國的經濟利益。但有利的一面則是促使台灣必須分散貿易夥伴和供應鏈，如已執行多年的「新南向政策」。同時，這也開啟台灣與更多愈來愈對印太區域關切的新戰略夥伴建立關係的契機。

戰略模糊

川普已表明他不會像拜登那樣對中國一旦入侵明白表態美國有義務軍援台灣。這種採取保留和戰略模糊的立場，固然會加深中國煽動和假訊息鼓吹的「疑美論」，並藉機打擊美國的信用。但另一方面，在台灣則可能製造有利於支持國防軍備的增加，以向美國保證台灣的防衛自己的決心。但無論如何，華府和台北都必須加強必要的準備，以免中國利用此一川普的政策立場進行認知戰來干擾台灣內政和美台關係。

解除過去的自我設限，

加強談判影響力

川普多次表明他不會墨守成規，會有彈性地處理外交問題。這可能也有助於打破過去美國政府對台灣所設下的多個限制，而因此強化美台雙邊關係。但美方也會更嚴格地要求台灣展現防衛自己，對抗中國的決心。

人事佈局左右政策

川普固然是台灣政策的最後決定者，但設計和執行相關政策的高層決策圈官員卻是川普第一任時期創造加強美台關係的關鍵人物。因此，川普第二任所挑選聘用的相關人事安排，當然也事關緊要。到目前為止，他提名國安領域高官，從國安會、國務院到情報團隊，皆屬對台友善，對中鷹派的人選；力主威懾中國，看重台灣身為美國關鍵盟友的角色。就此而言，我們樂見將實際主導未來台灣政策的陣容。

結語

然而，我們也要嚴肅體認一個事實，那就是二○二四的川普不再是二○一六的川普。因此，嚴正以待川普二．○的美台關係和台灣政策走向，充分掌握上述川普的戰略原則和台灣政策思緒，提出積極和有效的對策；善用台灣對美國的地緣戰略重要性（如第一島鏈和高科技），共享的民主價值，日益增強的互信，以及近年美國對中政策的重大移轉，即時向新政府表達台灣有心與美國建立更深厚盟友關係的戰略意願和實際作為，如增加國防預算和建議更可觀的軍購計畫等。

總之，美台之間在川普二．○若要延續正面走向，絕不能忘卻和低估長久以來「台灣關係法」所具有的定海神針功能和美國國會對該法的監督和策勵角色。

台灣務必要在國會外交上盡心盡力繼續下功夫，讓新國會更充分理解台灣在全球印太戰略的關鍵性，以及台海和平、安全、穩定對美國國家利益的重要性。就像拜登總統承襲和建構了堅強的台灣政策基礎，我們理應相信川普二．○也將會延續深化和擴大川普一．○所打造出來的台灣政策架構和內涵。（完）

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