自由開講》高雄城中城事件的反思

羅榮源、柯貴勝

高雄城中城大樓本（10）月14日凌晨3時發生大火，造成46人死亡、41人輕重傷，舉國震驚及哀悼。本事件除公權力應更加強外，更彰顯現行法制之不足，急亟立法彌補漏洞，茲建議修法如下：

一、依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法之規定，直轄市政府儘速針對六層以上未達八層，及八層以上未達十六層且建築物高度未達五十公尺之H-2（集合住宅）組別建築物，公告建築物公共安全檢查施行日期。

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二、公寓大廈管理條例增訂強制成立管理委員會（組織）制度，將一定規模以上公寓大廈，納入行政管理。

城中城大樓大火顯示除公權力應更加強外，現行法制更是不足。（本報資料照）

三、公寓大廈管理條例增訂強制公益管理（代管）制度，對有重大公共安全之虞及管理組織嚴重失能的公寓大廈，實施強制公益代管。

四、公寓大廈管理條例增訂強化公寓大廈爭議制度，將「公寓大廈爭議事件調處委員會」改為「公寓大廈爭議事件調處會」，以發揮調處效能，並符合實際需要。

五、公寓大廈管理條例增訂區分所有權人共同體、管理委員會有條件登記為「法人」組織。

孟子離婁（上）有言:「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，本案非單純偶發事件，彰化喬友大樓6月30日大火事件造成4死21傷慘劇，殷鑑不遠，如何亡羊補牢，避免大火事件一再發生，有賴行政機關、立法機關及人民的共識。

（作者分別為台中市建築師公會前任理事長、東海大學建築學系助理教授）

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